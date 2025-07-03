Наемников размазало по побережью, новый рост тарифов ЖКХ: что будет дальше

Наемников размазало по побережью, новый рост тарифов ЖКХ: что будет дальше

Инсайдеры узнали о ликвидации иностранных наемников ГУР Минобороны Украины в районе Вилково Одесской области, военнослужащий покинул строй на присяге из-за действий священника, депутат Госдумы Николай Арефьев предсказал новый рост тарифов на ЖКУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как ВС РФ дали жару наемникам ВСУ

В ночь на 2 июля в районе Вилково Одесской области БПЛА уничтожили крупную группу наемников, которые тренировали высадку на побережье с моря, сообщил Telegram-канал «Два майора». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Одесская область, результаты удара по Вилково. Сегодня ночью „Герани“ ударили по Одесской области. Во множестве проливов и тысячах усадьб богатых людей разместились иностранные наемники ГУР. Тренируются для высадки в Крым, периодически ходят к вышкам, на [остров] Змеиный, пытаются высадиться на косы в юго-западной части Херсонской области. Набраны наемники из отборнейших одноразовых отбросов, в т. ч. из стран Латинской Америки. На вооружении у них состояли иностранные ПЗРК, ПТРК, пулеметы английского и швейцарского производства», — говорится в публикации.

Отмечается, что по базе отработали ударные БПЛА, спутниковые снимки подтверждают попадание, пожар и последующую детонацию. Инсайдеры передают, что вся Одесская область на ушах.

Политик и блогер Олег Царев подробнее описывает удары в ночь на 2 июля по объектам на Украине. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Мониторинг противника насчитал 114 БПЛА, запущенных с территории России. Основные районы поражения: Харьковская, Сумская, Днепропетровская области и оккупированная часть ДНР (Краматорск, Славянск, Доброполье). Несколько волн „Гераней“ поразили ангары в Днепропетровской области. Зафиксированы пожары в Вилково Одесской области», — сообщил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в ночь на 2 июля удары по объектам на Украине наносились в логике сценария давления — массовость ударов сочеталась с выборочной точностью. По его сведениям, удары по Полтавской и Днепропетровской областям — «классическая зачистка узлов обеспечения». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Время ударов четко укладывается в окно ночной переброски резервов и техники. Особенно показательно Синельниково и Самарский район Днепропетровска — это развязки, по которым ведется снабжение фронта в Донбасс. Работа точечная, прицельная. По Кривому Рогу — минимум два попадания, били по промышленным объектам», — указывает он.

В Сумской и Харьковской областях удары стали дополнением к пограничным боям и рейдам. В Сумской области Лебедев насчитал шесть попаданий, «цель — блокировка путей подхода резервов и ПВО на Левобережье».

В Одесской и Херсонской областях удары пришлись по Измаильскому и Белгород-Днестровскому районам, под удары попали пункты размещения натовских «добровольцев» и логистические каналы с Румынией. Лебедев также подтверждает удары по ПВД с иностранцами в Одесской области.

В Донбассе было не менее 10 ударов, по словам Лебедева, идет зачистка опорных пунктов, «возможно, в преддверии активизации наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию».

«Командование ВС РФ сознательно ведет войну на истощение: удары вразнобой, но с акцентом на уязвимые места. ПВО Украины явно захлебывается, особенно в восточных и южных регионах», — отметил подпольщик.

Почему российский военный покинул строй на присяге

Военнослужащий 90-й танковой дивизии покинул строй во время приведения к присяге из-за действий главы военного отдела Челябинской епархии Димитрия Егорова. Как сообщили в Telegram-канале «Военный отдел Московского патриархата», боец не захотел попасть под окропление святой водой.

Священник обратился к российским военнослужащим с напутственным словом и предупредил их о намерении окропить святой водой. Протоиерей Димитрий также предложил мусульманам выйти из строя, чтобы избежать этого. В результате из строя вышел только один военнослужащий, который покинул «коробку» солдат, сделал шаг в сторону и вернулся только после завершения обряда.

На фоне сложной миграционной ситуации в стране сохраняется традиционная атмосфера взаимопонимания между представителями разных религий. Россияне, включая православное духовенство, демонстрируют уважительное отношение к мусульманам из национальных регионов России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В частности, недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на собрании духовенства в Калининграде, высказался о схиигумене Гаврииле (Виноградове), осуждавшем другие религии. Его отстранили от руководства Сочинским подворьем Валаамского монастыря после слов об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей».

Патриарх Кирилл отметил, что выступления против ислама, даже если они сделаны под предлогом заботы о русских и русской культуре, являются провокацией. В связи с этим он призвал «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с российскими мусульманами.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас — свои. Есть действительно и то, что не соответствует нашей культуре, например многоженство, хотя официально в России это запрещено. Христианское понимание брака совсем другое. Но, несмотря на эти различия, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание. Это забота о Родине, о России. Сколько мусульман сейчас погибает, защищая Родину!» — подчеркнул он.

О словах схиигумена Гавриила резко высказался командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов. Впрочем, стороны обсудили проблему и быстро пришли к взаимопониманию.

«Те, кто желает рассорить христиан и мусульман России, прилагают все возможные усилия для того, чтобы посеять хаос в тылу», — подвел итоги встречи военачальник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Позицию патриарха Кирилла подтверждают и высказывания первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамира Мухетдинова. В разговоре с NEWS.ru он отмечал, что в мусульманских регионах поддержали СВО, потому что мусульмане за последние десятилетия получили активную поддержку со стороны органов власти и непосредственно от президента страны.

«Мы получили активную поддержку по укреплению межрелигиозного, межнационального мира и согласия, по укреплению традиционных ценностей. Мусульмане прежде всего горячо поддержали то, что в Конституцию нашей страны были внесены изменения и после долгих десятилетий атеизма имя „Бог“ вернули на страницы Конституции», — рассказал Мухетдинов.

Муфтий выразил надежду, что не только в законах государства, но и в сознании людей будет транслироваться и меняться представление о роли и месте религии и Бога. Он отметил, что те посылы, которые на протяжении нескольких лет демонстрировала власть, невозможно оставить без внимания.

Почему тарифы на ЖКУ бесконтрольно растут

С 1 июля 2025 года россияне столкнулись с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежи выросли на 11,9%. При этом в Москве прирост тарифов составил до 15%, а в некоторых регионах, например в Архангельской области и Мордовии, — до 25% от актуальной суммы. По словам экспертов, такой рост обусловлен необходимостью «поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии».

Но, как считает депутат Госдумы Николай Арефьев, июльский скачок тарифов на ЖКУ стал новым витком грабежа россиян. В разговоре с NEWS.ru парламентарий не исключил, что рост стоимости ЖКУ продолжится.

«Этот грабеж [по тарифам на ЖКУ] никогда и не прекращался. Это просто новый оборот. Сегодня в бюджете не очень складываются цифры из-за санкций и дешевой нефти, и торговый оборот резко упал. Дали команду всем министерствам, где брать деньги. Министерство энергетики отреагировало сразу. Эпоха дешевых цен на электроэнергию закончилась. Оно предложило в 2,5 раза увеличить тарифы, но в 2,5 раза не увеличили. Но подорожание влечет за собой рост всей прибавки в цене любой продукции», — пояснил Арефьев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, сфера ЖКХ в России усиленно передается в концессию, а значит, надо оплачивать не только тарифы, но и прибыль частников. Депутат выразил мнение, что из-за этого тарифы на ЖКУ растут не на уровень инфляции плюс 1%, а на 12–18%.

«Сфера ЖКХ в России усиленно передается в концессию, а значит, надо оплачивать не только тарифы, но и прибыль частников. Из-за этого стоимость ЖКУ растет не на уровень инфляции плюс 1%, а на 12–18%. Все отдали на откуп региональным энергетическим компаниям. Рост тарифов будет продолжаться, пошел какой-то произвол в их повышении», — отметил Арефьев.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба России пообещала, что с 1 июля 2025 года усилит контроль за ростом тарифов на ЖКУ во всех регионах. В ведомстве отметили, что главная цель — не допустить необоснованного увеличения платы для граждан.

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал решение ФАС. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что вопрос тарифов социально чувствительный, а также рассказал, что подготовил с коллегами из разных фракций предложение о поддержке для семей с маленькими доходами. По словам депутата, необходимо применить региональную практику на федеральном уровне и закрепить пороги для того, чтобы большее количество семей имело возможность получать субсидию.

«Поэтому в жилищно-коммунальном хозяйстве очень много проблем. И то, как себя ведут чиновники, управляющие компании и ТСЖ, оставляет желать лучшего. Права граждан в соответствии с Жилищным кодексом надо защищать», — уточнил Нилов.

Читайте также:

Потеряли два села, роту штурмовиков и катер: новости СВО на вечер 3 июля

Удар по Ельцу, бомбы-шоколадки, теракт в Петербурге: ВСУ атакуют РФ 3 июля

Банки давят на ЦБ с ключевой ставкой: что хотят от Набиуллиной Греф, Костин

Экс-мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве: что известно, детали

Новые законы с 1 июля 2025 года: поднимут пенсии и тарифы на ЖКУ