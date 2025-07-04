Приметы на Ульянов день 4 июля: сбор липы и запрет на разлуки

Приметы на 4 июля — что можно и нельзя делать в Ульянов день

Приметы на Ульянов день 4 июля: сбор липы и запрет на разлуки

Ульянов день 4 июля в народном календаре связан с памятью мученика Иулиана Тарсийского. В старину верили, что нарушение традиций этого дня сулит беды, а соблюдение примет оберегает от неудач.

Приметы на погоду

Гром гремит протяжно — ненастье затянется на несколько дней.

Радуга протянулась с востока на запад — к ясной и теплой погоде.

Роса не высыхает до утра — жди грозы днем.

После дождя солнце ярко светит — снова пойдет ливень.

Листья папоротника скручиваются — к сухой погоде, расправляются — к сырости.

Приметы по поведению животных

Лягушки прыгают по берегу — к затяжным дождям.

Птицы затихают перед грозой — ненастье будет сильным.

Перепела активно поют — к солнечному дню.

Что категорически нельзя делать 4 июля

Рубить или ломать липу — иначе заблудишься в лесу или навлечешь беду на семью.

Ссориться с близкими — размолвка может стать долгой, а разлука — вечной.

Начинать новые дела, отправляться в путь — рискуешь столкнуться с непреодолимыми препятствиями.

Опаздывать — даже небольшая задержка испортит весь день.

Давать в долг или хвастаться успехами — уйдет удача.

Что нужно сделать обязательно

Собрать цветы липы: они обладают особой целебной силой: лечат простуду, укрепляют иммунитет, дарят красоту. Их сушат на зиму для чая и отваров.

Умыться утренней росой, чтобы сохранить молодость кожи, а девушкам — найти жениха.

Провести день с семьей — это укрепит отношения и защитит от разлук.

Повторно посеять редис — для богатого урожая.

Интересно

Легенда гласит, что 4 июля влюбленные Ульян и Ульяна разминулись в лесу навеки. С тех пор день считают символом верности, а разлуки в эту дату — опасными.

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