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04 июля 2025 в 03:00

Приметы на Ульянов день 4 июля: сбор липы и запрет на разлуки

Приметы на 4 июля — что можно и нельзя делать в Ульянов день Приметы на 4 июля — что можно и нельзя делать в Ульянов день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ульянов день 4 июля в народном календаре связан с памятью мученика Иулиана Тарсийского. В старину верили, что нарушение традиций этого дня сулит беды, а соблюдение примет оберегает от неудач.

Приметы на погоду

  • Гром гремит протяжно — ненастье затянется на несколько дней.
  • Радуга протянулась с востока на запад — к ясной и теплой погоде.
  • Роса не высыхает до утра — жди грозы днем.
  • После дождя солнце ярко светит — снова пойдет ливень.
  • Листья папоротника скручиваются — к сухой погоде, расправляются — к сырости.

Приметы по поведению животных

  • Лягушки прыгают по берегу — к затяжным дождям.
  • Птицы затихают перед грозой — ненастье будет сильным.
  • Перепела активно поют — к солнечному дню.

Что категорически нельзя делать 4 июля

  • Рубить или ломать липу — иначе заблудишься в лесу или навлечешь беду на семью.
  • Ссориться с близкими — размолвка может стать долгой, а разлука — вечной.
  • Начинать новые дела, отправляться в путь — рискуешь столкнуться с непреодолимыми препятствиями.
  • Опаздывать — даже небольшая задержка испортит весь день.
  • Давать в долг или хвастаться успехами — уйдет удача.

Что нужно сделать обязательно

  • Собрать цветы липы: они обладают особой целебной силой: лечат простуду, укрепляют иммунитет, дарят красоту. Их сушат на зиму для чая и отваров.
  • Умыться утренней росой, чтобы сохранить молодость кожи, а девушкам — найти жениха.
  • Провести день с семьей — это укрепит отношения и защитит от разлук.
  • Повторно посеять редис — для богатого урожая.

Интересно

Легенда гласит, что 4 июля влюбленные Ульян и Ульяна разминулись в лесу навеки. С тех пор день считают символом верности, а разлуки в эту дату — опасными.

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