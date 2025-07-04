Приметы на Ульянов день 4 июля: сбор липы и запрет на разлуки

Ульянов день 4 июля в народном календаре связан с памятью мученика Иулиана Тарсийского. В старину верили, что нарушение традиций этого дня сулит беды, а соблюдение примет оберегает от неудач.
Приметы на погоду
- Гром гремит протяжно — ненастье затянется на несколько дней.
- Радуга протянулась с востока на запад — к ясной и теплой погоде.
- Роса не высыхает до утра — жди грозы днем.
- После дождя солнце ярко светит — снова пойдет ливень.
- Листья папоротника скручиваются — к сухой погоде, расправляются — к сырости.
Приметы по поведению животных
- Лягушки прыгают по берегу — к затяжным дождям.
- Птицы затихают перед грозой — ненастье будет сильным.
- Перепела активно поют — к солнечному дню.
Что категорически нельзя делать 4 июля
- Рубить или ломать липу — иначе заблудишься в лесу или навлечешь беду на семью.
- Ссориться с близкими — размолвка может стать долгой, а разлука — вечной.
- Начинать новые дела, отправляться в путь — рискуешь столкнуться с непреодолимыми препятствиями.
- Опаздывать — даже небольшая задержка испортит весь день.
- Давать в долг или хвастаться успехами — уйдет удача.
Что нужно сделать обязательно
- Собрать цветы липы: они обладают особой целебной силой: лечат простуду, укрепляют иммунитет, дарят красоту. Их сушат на зиму для чая и отваров.
- Умыться утренней росой, чтобы сохранить молодость кожи, а девушкам — найти жениха.
- Провести день с семьей — это укрепит отношения и защитит от разлук.
- Повторно посеять редис — для богатого урожая.
Интересно
Легенда гласит, что 4 июля влюбленные Ульян и Ульяна разминулись в лесу навеки. С тех пор день считают символом верности, а разлуки в эту дату — опасными.
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