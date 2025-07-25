«Атакуют наши тылы»: самые яркие цитаты Бастрыкина о мигрантах

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин — один из наиболее публичных глав силовых ведомств. К тому же в последние годы он стал главным борцом с мигрантами. NEWS.ru вспомнил, что Бастрыкин говорил о наплыве иностранцев.

Как Бастрыкин предлагал ограничить миграцию

Бастрыкин давно и последовательно выступает за защиту россиян от мигрантов. Он стал активно и публично высказывать точку зрения по этому вопросу в 2021 году. Тогда, например, он призывал заставить всех иностранцев проходить геномную регистрацию, то есть сдавать ДНК-тест.

«Такие меры <…> позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — объяснял председатель СК.

Через пару месяцев Бастрыкин вновь заявил, что следует систематизировать законы в сфере миграции и наладить контакт с работодателями для борьбы с экстремизмом. Бастрыкин считает, что агрессия иностранцев связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету. Он предложил обязать работодателей предоставлять мигрантам жилье и оплачивать транспорт, а также менять гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность. Позднее Бастрыкин выдвинул новую идею по реформированию законодательства: он предложил ввести налог за использование трудовых мигрантов.

Рабочие на строительстве бизнес-центра в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СК часто берет на личный контроль расследование громких уголовных дел, в том числе связанных с преступлениями мигрантов. 19 сентября 2023 года Бастрыкин поручил создать в каждом российском регионе специальный отдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми иностранцами. Также председатель СК предложил лишать мигрантов гражданства при отказе участвовать в специальной военной операции.

«Они не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции. Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают: если они граждане России, получили гражданство — пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг — пожалуйста, к себе на родину. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин.

Что Бастрыкин говорил о преступлениях, совершенных мигрантами

В начале 2022 года Бастрыкин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором сообщил о росте преступности среди мигрантов и подчеркнул, что население начинает формировать «народные дружины». В августе 2022 года он вновь обратил внимание на эту же проблему и подчеркнул, что многие иностранцы имеют экстремистские настроения. По его словам, число тяжких и особо тяжких преступлений за год увеличилось в пять раз.

В 2023 году статистика показала, что число совершаемых иностранцами преступлений еще выросло — на 37%. В 2024-м Бастрыкин отчитался о продолжающемся росте «мигрантских» преступлений. По его словам, этот показатель увеличился почти в три раза.

В 2025 году Бастрыкин отчитался, что число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 15%.

«Более половины, знаете, чем они занимаются? Не просто насилием: 65% преступлений — это незаконный оборот наркотических средств, они к нам завозят наркоту», — заявил глава Следкома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что Бастрыкин говорил о террористах из «Крокуса»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России усилилось недовольство массовым притоком иностранцев. Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания гастарбайтеров, находящихся на территории РФ. Бастрыкин требовал еще больше ужесточить законодательство.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. — NEWS.ru) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят „государственной дурой„“, — сказал глава СК.

Также он призвал „сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы“. После теракта в „Крокусе“ Бастрыкин заявил, что он поддерживает возвращение смертной казни.

„Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Я сторонник смертной казни, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70–100 человек и он приговорен к высшей мере наказания“, — заявил Бастрыкин, намекая на фигурантов дела о теракте в „Крокусе“.

Он возмутился тем, что террористы получат пожизненные сроки и их будет содержать государство. „Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного?“ — спросил он.

Также Бастрыкин, отвечая на вопрос об идее запрета ношения никабов в России, отметил, что даже в странах Центральной Азии это запрещено.

Женщины в никабе летом на улице в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

„Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить“, — сказал председатель СК РФ.

Помимо этого, Бастрыкин пожаловался на прокуратуру. По его словам, там часто отменяют решения СК о возбуждении уголовных дел. „Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом: они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится“, — посетовал он.

Сколько мигрантов „отловил и отправил на СВО“ Бастрыкин

По словам Бастрыкина, в 2025 году СК стал устраивать регулярные рейды по мигрантам-уклонистам. Он добавил, что иностранцев, которые получили гражданство РФ, „отлавливают и отправляют в зону СВО“.

„Мы отловили уже 80 тысяч таких граждан России, которые не то что на передовую — они в военкомат не хотят сходить. 20 тысяч молодых граждан РФ, которым почему-то не нравится в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, уже на передовой“, — подчеркнул Бастрыкин.

Также глава СК заявил, что в России необходимо ввести обязательную биометрическую регистрацию всех мигрантов. Пилотный проект по сбору таких данных был запущен в аэропортах московского авиаузла. По его словам, нужно оформлять жилье, страховку и медобслуживание мигрантов в РФ за счет работодателя.

Он отметил, что бизнесмены, которые завозят мигрантов в Россию и полагают, что без них мы погибнем, должны полностью брать на себя все расходы, связанные с пребыванием иностранцев. По мнению Бастрыкина, нахождение иностранцев в стране должно быть ограничено по времени. „Самое главное — никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать“, — отметил он.

По словам Бастрыкина, нужно установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу граждан РФ, а также обеспечить достойный уровень гарантий и зарплат российским специалистам.

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