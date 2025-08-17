Москве предложили выгнать всех мигрантов: что будет с доставкой и такси

Москве предложили выгнать всех мигрантов: что будет с доставкой и такси

Москва сегодня может себе позволить совсем отказаться от трудовых мигрантов — их места быстро займут местные жители. Об этом NEWS.ru заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Мнение, что без гастарбайтеров российская столица столкнется с кадровым коллапсом, ошибочно, утверждает сенатор. Проживет ли мегаполис без приезжих, как это отразится на экономике — в материале NEWS.ru.

Нужны ли Москве трудовые мигранты

В российской столице государство обязано в первую очередь обеспечивать рабочими местами своих граждан, а не мигрантов, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его мнению, приоритет следует отдавать молодым специалистам, многодетным родителям, людям предпенсионного возраста, ветеранам СВО и их семьям.

«Сегодня мы наблюдаем, как значительная часть низкооплачиваемых и тяжелых вакансий занята мигрантами. При этом тысячи москвичей и жителей Подмосковья вынуждены искать подработку или вовсе уезжать на заработки в другие регионы. Это ненормально. Вакансии в ЖКХ, транспорте, курьерской доставке, сфере услуг должны быть доступны и привлекательны для наших людей», — заявил сенатор.

По его словам, мнение, что без мигрантов Москва столкнется с кадровым коллапсом, ошибочно. «Рабочие места мигрантов в разных отраслях готовы занять люди из ближайших регионов», — уверен собеседник NEWS.ru, подчеркнув, что нашим соотечественникам необходимо предложить достойную оплату труда.

Адвокат Григорий Сарбаев считает важным законодательно запретить въезд в Москву и регионы иностранным мигрантам, которые не связаны контрактами с работодателем, а также обязать работодателя нести ответственность за приезжих работников. «Полгода отработал — вернулся на родину. Если есть необходимость — еще полгода отработал. Самое главное, чтобы за него полностью отвечал работодатель», — пояснил NEWS.ru эксперт.

Сарбаев привел официальные данные, согласно которым в Москве на конец прошлого года работало на законных основаниях свыше миллиона мигрантов. Всего же, полагает он, в столице находится не менее 3 миллионов гастарбайтеров.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких отраслях следует запретить труд мигрантов в Москве

Опыт Санкт-Петербурга показал, что ограничение работы мигрантов в такси и доставке может положительно сказаться на безопасности, дисциплине и доверии пассажиров и клиентов. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

«Москва — город с высокой конкуренцией на рынке труда, сюда с удовольствием приедут на заработки молодые люди из наших российских регионов, готовых работать в этих сферах при достойных условиях. Запрет позволит повысить прозрачность трудовых отношений, улучшить контроль за качеством услуг, снизить риски, связанные с поддельными документами и отсутствием должной подготовки работников», — пояснил Диденко.

По его мнению, чтобы избежать кадрового дефицита, важно заранее выстроить программы привлечения и обучения российских граждан, особенно молодых людей.

Как заявила NEWS.ru зампред Общественной палаты Москвы Елена Николаева, вопрос не в том, нужны ли мигранты столице в принципе, а в том — в каком объеме они необходимы, чтобы это не приводило к тем или иным драматическим последствиям.

«На мой взгляд, служба доставки должна быть полностью автоматизирована, мигранты тут не нужны. Что касается такси, то, когда за руль садится человек, который плохо говорит по-русски и не знает Москвы, это опасно», — пояснила Николаева.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода. Документ вносит изменения в ранее принятое постановление от 28 июля 2025 года и расширяет перечень сфер деятельности, закрытых для иностранных работников. Теперь под ограничения, помимо такси, подпадают все виды курьерских услуг, включая доставку еды и товаров различными видами транспорта.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев полагает, что необходимо запретить мигрантам работать в курьерской службе и такси по всей России. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность в том, что увеличение цен на услуги и нехватка работников станут лишь временной проблемой и рынок со временем стабилизируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Случится ли коллапс в Москве без мигрантов

Потребность в мигрантах в России сильно преувеличена, заявил NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

«На самом деле приезжие работники нужны для большого бизнеса, чтобы уходить от уплаты налогов, — это основная мотивация в борьбе за иностранных рабочих. То, что мигранты получают маленькие зарплаты, — не более чем легенда, миф, это уже давно не так», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По его словам, практика ряда регионов показывает, что запрет на определенную трудовую деятельность для мигрантов отнюдь не разрушает рынок: «На него приходят наши сограждане. Поэтому давайте не будем преувеличивать влияния приезжих работников».

Глава думского комитета по экономической политике Ярослав Нилов считает, что к замещению иностранных сотрудников в различных отраслях экономики следует подходить максимально аккуратно.

«Возьмем, например, сферу такси. В большом количестве они управляются иностранцами. Может ли Москва сегодня взять и заместить всех таксистов? Я считаю, что если попытаться это сделать одномоментно, резко, то мы увидим скачки цен, ухудшение качества предоставления услуг, перебои», — считает парламентарий.

Подорожают ли услуги при запрете мигрантов в Москве

Запрет мигрантам работать в Москве может привести к дефициту кадров в ряде сфер, полагает депутат Госдумы Юлия Дрожжина. «Следом мы увидим рост цен на услуги, например, доставку или такси. Но при этом важно добиваться, чтобы мигранты работали только по закону, знали русский язык и уважали нашу культуру», — пояснила она NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Запрет на использование труда мигрантов в российской столице неизбежно вызовет очередной скачок цен — в первую очередь на такси и курьерские услуги, прогнозирует в разговоре с NEWS.ru глава отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский. «Сложно сказать, на 15% или 20%, но удар по карману потребителей будет заметным. Еще более широкие ограничения в отношении мигрантов вызовут рост цен до 20–25% в самых разных отраслях — от строительства и ремонта до сферы услуг и розничной торговли», — пояснил эксперт.

По его оценкам, некоторые участники рынка уйдут в тень и будут работать нелегально, что дополнительно ударит по городскому бюджету и интересам потребителей.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов подтвердил, что в первую очередь в зоне риска оказываются такси и службы доставки.

«Однако прогнозы о том, что в данном секторе грядет какой-то обвальный крах, выглядят излишне алармистскими. Все-таки адаптивность российского бизнеса к вызовам новой реальности оказалась уже достаточно высокой. Наверняка дополнительные решения по этому вопросу также будут найдены», — отметил Климанов.

Читайте также:

Дети мигрантов больше не смогут насиловать русских: школам дали новые права

«Раздавали паспорта кому попало»: за что мигрантов лишат гражданства РФ

«Атакуют наши тылы»: самые яркие цитаты Бастрыкина о мигрантах

Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии