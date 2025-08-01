В СПЧ попросили ФСБ активнее лишать мигрантов приобретенного гражданства

Необходимо отработать механизм лишения приобретенного гражданства, так как в последнее время паспорта РФ «раздавались и продолжают раздаваться кому попало», заявил в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратился в Федеральную службу безопасности с соответствующей просьбой и призвал активнее применять такую меру.

В последнее время российские паспорта раздавали и раздают кому попало, поэтому теперь надо хорошо отработать механизм лишения приобретенного гражданства. Мы обращаемся к Федеральной службе безопасности, которая уже работает в этом направлении с просьбой активнее использовать этот механизм, — сказал Кабанов.

Он также предложил отбирать паспорта РФ за любые проявления экстремизма, русофобию, оскорбления граждан РФ и традиций. Кабанов подчеркнул, что подобная мера должна применяться еще и в случае незаконного приобретения российского паспорта.