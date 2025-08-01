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01 августа 2025 в 15:54

В СПЧ попросили ФСБ активнее лишать мигрантов приобретенного гражданства

Член СПЧ Кабанов попросил ФСБ активно лишать гражданства мигрантов-преступников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо отработать механизм лишения приобретенного гражданства, так как в последнее время паспорта РФ «раздавались и продолжают раздаваться кому попало», заявил в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратился в Федеральную службу безопасности с соответствующей просьбой и призвал активнее применять такую меру.

В последнее время российские паспорта раздавали и раздают кому попало, поэтому теперь надо хорошо отработать механизм лишения приобретенного гражданства. Мы обращаемся к Федеральной службе безопасности, которая уже работает в этом направлении с просьбой активнее использовать этот механизм, — сказал Кабанов.

Он также предложил отбирать паспорта РФ за любые проявления экстремизма, русофобию, оскорбления граждан РФ и традиций. Кабанов подчеркнул, что подобная мера должна применяться еще и в случае незаконного приобретения российского паспорта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства теперь могут лишить за экстремизм, убийство, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц и деятельность против РФ в интересах других государств. В общей сложности список правонарушений, за которые могут быть применены такие меры, пополнился 72 пунктами.

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