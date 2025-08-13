Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 19:51

Дети мигрантов больше не смогут насиловать русских: школам дали новые права

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Министерства образования нескольких российских регионов опубликовали методички для учителей по профилактике преступности среди детей мигрантов. В них перечислены характеристики потенциально опасных учеников, даны советы по работе с ними, а также с их родителями. NEWS.ru рассказывает, как нужно вести себя с малолетними иностранцами.

Что за методичку опубликовали региональные минпросвещения

Новые методические рекомендации для учителей по профилактике преступности среди детей мигрантов появились на сайтах региональных министерств образования Башкортостана и Смоленской области. Рекомендации содержат чек-лист по выявлению склонных к противоправным действиям малолетних иностранцев, а также советы по работе с ними. На портале Минпросвещения Смоленской области опубликованы аналогичные документы, датированные 2022 и 2023 годами.

Подобный документ не обязателен для исполнения, но содержащаяся в нем информация может оказаться полезна, заявил депутат Госдумы доктор педагогических наук Михаил Берулава.

«Кто захочет, может ознакомиться. А кто не захочет, отложит в сторону. В то же время всевозможные рекомендации могут оказаться очень полезными. Чем больше педагоги будут знать, тем меньше ошибок они допустят», — заявил парламентарий.

В то же время он подчеркнул, что учителя должны одинаково относиться ко всем ученикам, в том числе и к иностранцам.

Как будут выявлять потенциальных преступников среди детей мигрантов

Опубликованная методичка имеет две смысловые части: в первой описаны признаки, по которым можно выявить потенциальных преступников, во второй перечислены меры профилактики и способы работы с такими детьми.

Авторы документа связывают деструктивное поведение ребенка с его дезадаптацией, то есть неспособностью влиться в новую социокультурную среду. Это может проявляться по-разному: одни замыкаются в себе, другие ведут себя агрессивно и конфликтуют со сверстниками и взрослыми. Среди ключевых признаков, на которые просят обратить внимание учителей, — эмоциональная нестабильность, проявляющаяся тревожностью или депрессией, отстраненность, языковой барьер, трудности в обучении и неприятие норм российского общества. По мнению составителей документа, подтолкнуть школьника к противоправным действиям могут плохое материальное положение семьи, дискриминация и травля со стороны сверстников, употребление наркотиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей мигрантов в методичке разделяют на три группы: первые успешно интегрируются в новую среду, вторые испытывают незначительные трудности, а третьи — самые проблемные, полностью отвергающие российскую культуру. Учителям советуют тщательно изучать, какие слова школьники используют в письменных работах, а также прислушиваться к их разговорам.

«Внешние поведенческие признаки: <…> выражение в высказываниях и комментариях, письменных работах пренебрежительного отношения (или явного отрицания) к исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике, флагу и гимну Российской Федерации, информации, доводимой в рамках уроков „Разговоры о важном“, отказ от участия в общественной жизни класса, школы», — говорится в документе.

Для точной диагностики педагогам предлагают ориентироваться на объективные показатели: тестирование на знание русского языка, психологические опросники и исследование отношений в классе. Однако опыт и наблюдение за поведением ребенка тоже важны: частые прогулы, ссоры с учениками и употребление запрещенных веществ должны стать тревожным сигналом.

Что делать, если ребенок-иностранец склонен к деструктивному поведению

Выявив потенциально проблемного ребенка, учитель должен приступить к профилактической работе, говорится в методичке. Она может быть общей и частной. В первом случае для всех учащихся проводят мероприятия, которые должны их объединить, а детям мигрантов — дать почувствовать себя частью новой среды. Речь идет о классных часах на тему многообразия культур, занятиях по изучению российских традиций и законов, линейках с поднятием флага. Это, как считают авторы методички, сформирует уважение к российской действительности и снизит уровень межкультурной напряженности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом ученики с явной дезадаптацией требуют индивидуального подхода, сказано в документе. Сюда входит работа с психологами и социальными педагогами. Это могут быть тренинги по управлению эмоциями, занятия на развитие навыков общения и по преодолению культурного барьера. Важно, чтобы такой ребенок не чувствовал себя изгоем, а видел, что в школе ему готовы помочь, отмечают авторы методички.

Отдельное внимание в документе отведено работе с родителями детей мигрантов. Отмечается, что многие приезжие семьи сталкиваются с языковыми и социальными трудностями, что отражается на их детях. Школы могут предлагать таким взрослым языковые курсы, вовлекать их в участие в культурных мероприятиях. Когда родители чувствуют поддержку, их дети быстрее адаптируются, считают авторы методички.

«Для снижения уровня напряженности родителей важно не противопоставлять их сообществу, а помогать интегрироваться с учетом их дополнительных потребностей, помогать иностранным гражданам стать частью родительского сообщества школы», — говорится в документе.

