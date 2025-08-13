Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме оценили методичку для учителей по работе с детьми мигрантов

Депутат Берулава заявил, что методичка по работе с мигрантами может быть полезна

Методичка по выявлению детей иностранцев, склонных к совершению преступлений, может быть полезной для учителей, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Михаил Берулава. При этом, по его мнению, этот документ не обязателен к прочтению.

Методические рекомендации — это не то, чему нужно обязательно следовать. Кто захочет, может ознакомиться. А кто не захочет, отложит в сторону. В то же время всевозможные рекомендации могут оказаться очень полезными. Чем больше педагоги будут знать, тем меньше ошибок они допустят, — высказался Берулава.

Он добавил, что учителям важно одинаково относиться ко всем ученикам, в том числе и к иностранцам. Парламентарий напомнил, что педагоги должны бесплатно помогать детям мигрантов в освоении русского языка, а также изучении культуры и традиций РФ.

Ранее Минпросвещения, Минобрнауки и МВД России дали рекомендации учителям по работе с детьми мигрантов. Исходя из документа, педагогам нужно следить за высказываниями учеников. По мнению авторов, это поможет выявить склонности школьников к преступлениям.

