В Госдуме призвали «перекрыть клапан» мигрантам для работы курьерами

По всей России необходимо запретить мигрантам работать в курьерской службе и такси, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Он выразил уверенность в том, что увеличение цен на услуги и нехватка работников станет лишь временной проблемой и рынок со временем стабилизируется.

Я считаю, что запрет мигрантам на работу в такси и доставке необходимо вводить по всей России, чтобы не было этого клапана, в который бесконечно будут утекать мигрантские рабочие руки, и там, где они действительно необходимы, на какой-то более тяжелой работе, их будет не хватать. Это правильное решение, потому что стратегически — это защита собственного рынка труда и безопасности граждан. Нехватка работников и увеличение цен связаны с тем, что рынок был серьезно монополизирован со стороны диаспор и приобрел характер этнической экономики. Я уверен, что это временная проблема и рынок стабилизируется, — высказался Матвеев.

По его словам, мечта среднестатистического мигранта — приехать к своему родственнику на стройку, поработать месяц-полтора, а тем временем выяснить, куда можно оттуда сбежать на более легкую и высокооплачиваемую работу. Поэтому, подчеркнул парламентарий, в стране происходит постоянная нехватка рабочих рук на производстве с перетоком мигрантов в сервис: такси, доставку и торговлю.

Кроме того, я уверен, что вопрос доставки продуктов питания не является безальтернативным способом приобретения этих товаров. До начала пандемии граждане десятилетиями жили без существования курьерской службы. То есть весь этот вид услуг появился в последние пять лет, его раньше в принципе не было, и никто не умер от голода, — заключил Матвеев.

Ранее экономист Александр Родионов заявил, что запрет мигрантам работать курьерами на территории Санкт-Петербурга негативно отразится на ценах доставки в этом городе. По его словам, и представителям бизнеса, и клиентам служб доставки не выгодно новое ограничение.