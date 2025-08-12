Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:35

В Госдуме призвали «перекрыть клапан» мигрантам для работы курьерами

Депутат Матвеев призвал по всей РФ запретить мигрантам работать в доставке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По всей России необходимо запретить мигрантам работать в курьерской службе и такси, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Он выразил уверенность в том, что увеличение цен на услуги и нехватка работников станет лишь временной проблемой и рынок со временем стабилизируется.

Я считаю, что запрет мигрантам на работу в такси и доставке необходимо вводить по всей России, чтобы не было этого клапана, в который бесконечно будут утекать мигрантские рабочие руки, и там, где они действительно необходимы, на какой-то более тяжелой работе, их будет не хватать. Это правильное решение, потому что стратегически — это защита собственного рынка труда и безопасности граждан. Нехватка работников и увеличение цен связаны с тем, что рынок был серьезно монополизирован со стороны диаспор и приобрел характер этнической экономики. Я уверен, что это временная проблема и рынок стабилизируется, — высказался Матвеев.

По его словам, мечта среднестатистического мигранта — приехать к своему родственнику на стройку, поработать месяц-полтора, а тем временем выяснить, куда можно оттуда сбежать на более легкую и высокооплачиваемую работу. Поэтому, подчеркнул парламентарий, в стране происходит постоянная нехватка рабочих рук на производстве с перетоком мигрантов в сервис: такси, доставку и торговлю.

Кроме того, я уверен, что вопрос доставки продуктов питания не является безальтернативным способом приобретения этих товаров. До начала пандемии граждане десятилетиями жили без существования курьерской службы. То есть весь этот вид услуг появился в последние пять лет, его раньше в принципе не было, и никто не умер от голода, — заключил Матвеев.

Ранее экономист Александр Родионов заявил, что запрет мигрантам работать курьерами на территории Санкт-Петербурга негативно отразится на ценах доставки в этом городе. По его словам, и представителям бизнеса, и клиентам служб доставки не выгодно новое ограничение.

мигранты
курьеры
депутаты
Россия
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенку пришлось забраться на забор, чтобы спастись от стаи собак
Обманувшего Минобороны поставщика отправили под суд
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.