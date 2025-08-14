Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 10:55

Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина

Бастрыкин ждет доклада об угрозах жителям Саратова расстрелом за защиту парка

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с угрозами сотрудника правоохранительных органов жителям Саратова расстрелом за защиту парка «Территория детства» дошел до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, глава ведомства ждет подробный доклад по этому поводу, передает пресс-служба СКР. До этого в Сети появилось видео, как полицейский пригрозил активистам, защищающим парк от вырубки деревьев, расстрелом.

Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации об инциденте в городском парке Саратова, — сказано в сообщении.

Вырубка деревьев началась вопреки заявлению, сделанному местной администрацией, что парк закрыли только на полив. Местные жители убеждены, так начинается застройка парка. По данным источника, близкого к ситуации, на появившемся в Сети видео подполковник полиции Геннадий Болтышев.

Также Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела в связи с избиением 11-летнего мальчика в детском лагере в Курганской области в 2021 году. Ребенок получил множественные тяжелые травмы и впоследствии стал инвалидом.

парки
Александр Бастрыкин
угрозы
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зумеры возвращают моду на древние MP3-плееры в знак протеста
Появилось видео удара БПЛА по дому в Ростове-на-дону
Звезда «Ливерпуля» отказалась возглавить «Спартак»
Москалькова осудила действия Киева на фоне атаки ВСУ на Белгород
«Наш черед»: часть делегации РФ отправилась на саммит России и США
Названо число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Политолог раскрыл главный секрет украинского «Сапсана»
Россиянам дали советы, как получить выгоду при использовании СБП
В Венгрии обрушились с критикой на удар ВСУ по нефтепроводу в России
В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева
Стало известно о смерти популярной 31-летней блогерши
Удары по Белгороду, Ростову, Волгограду: как ВСУ атакуют Россию 14 августа
Омбудсмен рассказала, когда мужчина обязан жениться
В США раскрыли, как давно Трамп добивается встречи с Путиным
Закон о тишине в Оренбургской области: что нужно знать
Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина
Россиянина арестовали за матерные анекдоты
Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону
Назван предположительный тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону
Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде
Общество

Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.