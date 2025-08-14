Угрозы полицейского расстрелять активистов дошли до Бастрыкина Бастрыкин ждет доклада об угрозах жителям Саратова расстрелом за защиту парка

Инцидент с угрозами сотрудника правоохранительных органов жителям Саратова расстрелом за защиту парка «Территория детства» дошел до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, глава ведомства ждет подробный доклад по этому поводу, передает пресс-служба СКР. До этого в Сети появилось видео, как полицейский пригрозил активистам, защищающим парк от вырубки деревьев, расстрелом.

Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации об инциденте в городском парке Саратова, — сказано в сообщении.

Вырубка деревьев началась вопреки заявлению, сделанному местной администрацией, что парк закрыли только на полив. Местные жители убеждены, так начинается застройка парка. По данным источника, близкого к ситуации, на появившемся в Сети видео подполковник полиции Геннадий Болтышев.

Также Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела в связи с избиением 11-летнего мальчика в детском лагере в Курганской области в 2021 году. Ребенок получил множественные тяжелые травмы и впоследствии стал инвалидом.