Бастрыкин поручил поднять дело о жестоком избиении ребенка в 2021 году СК возобновит расследование дела об избиении мальчика в лагере под Курганом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела в связи с избиением 11-летнего мальчика в детском лагере в Курганской области в 2021 году, сообщил Информационный центр СК России в Telegram-канале. Ребенок получил множественные тяжелые травмы и впоследствии стал инвалидом.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Викторовичу Миненкову возобновить расследование и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в детском лагере в селе Иковка в июне 2021 года. По версии следствия, между детьми произошел конфликт, который обернулся жестоким избиением ребенка сверстниками. Решение о возобновлении дела принято после обращения граждан, не согласившихся с ходом предыдущего расследования.

Следствие выявило грубые нарушения со стороны администрации учебного заведения. Так, ответственный педагог в момент происшествия отсутствовал на рабочем месте, а руководство лагеря попыталось скрыть факт случившегося от родителей пострадавшего.

Как отмечает СК, мать узнала о происшествии лишь спустя несколько часов и самостоятельно доставила мальчика в больницу. Врачи диагностировали ему тяжелые травмы, потребовавшие срочной операции и длительного лечения. Впоследствии подросток получил инвалидность.

Ранее в подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки Информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.