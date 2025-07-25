Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

Необходимо жестко пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к российским сотрудникам органов следствия по случаю их профессионального праздника. Он добавил, что именно они защищают суверенитет страны.

Нужно твердо противостоять информационным диверсиям и провокациям, а также любым внешним вмешательствам. Суверенитет России, ее традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надёжно защищены, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поздравил сотрудников органов следствия МВД и ФСБ с их профессиональным праздником. В своем обращении президент выразил благодарность за эффективную и напряженную работу.

До этого глава государства поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер также отметил вклад своего коллеги в упрочение отношений Москвы и Ташкента.