Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ

Путин в поздравлении Мирзиееву отметил его вклад в упрочение отношений с РФ

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер также отметил вклад своего коллеги в упрочение отношений Москвы и Ташкента.

Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, — написал Путин.

Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан будут и дальше работать вместе ради блага народов своих стран, а также для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Российский лидер добавил, что Мирзиеев пользуется большим уважением как в его стране, так и за рубежом. По его словам, Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, а также играет важную роль в региональных и международных делах.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко «самые добрые слова» от президента России Владимира Путина, когда проводил встречу с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. До этого Лукашенко рассказал, что Белоруссия планирует расширять сеть дипломатических представительств в России.