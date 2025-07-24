Мишустин передал Лукашенко привет от Путина через премьера Белоруссии

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным. В ходе беседы он попросил коллегу передать лидеру республики Александру Лукашенко теплые слова от президента России Владимира Путина, а также от себя лично, пишет ТАСС.

Прежде всего просил бы вас передать самые добрые слова в адрес президента Белоруссии, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. От президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично, — заявил Мишустин.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия планирует расширять сеть дипломатических представительств в России. По его словам, Минск практически убрал свое присутствие на Западе. Речь идет о наличии диппредставительств за рубежом.

До этого Лукашенко посетил завод по выращиванию коз под Могилевом. Он вспомнил момент, когда Путин угостил его козьим молоком. Прежде чем попробовать местное молоко, лидер Белоруссии уточнил, есть ли у него запах. Получив утвердительный ответ, он заметил, что такого быть не должно.