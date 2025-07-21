Белоруссия расширит дипломатическое присутствие в России

Минск планирует расширять сеть своих дипломатических представительств в России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым. По его словам, которые приводит БелТА, республика практически убрала все свое присутствие на Западе. Речь идет о наличии диппредставительств за рубежом.

Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть, прежде всего в Российской Федерации, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, МИД Белоруссии поставлена соответствующая задача. Ведомству предстоит изучить, где можно вместо консульств образовать представительство и поднять сотрудничество с Россией на более высокий уровень.

Лукашенко добавил, что в мире немало стран, которые желают сотрудничать с Минском. Президент подчеркнул, что созданный резерв дипломатов готовятся перенаправить с Запада на Восток.

Ранее белорусский лидер признался, что переживает из-за урожая картофеля. Глава республики призвал не шутить с этой проблемой, чтобы «не получить по ушам» от соотечественников.