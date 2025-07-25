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25 июля 2025 в 00:23

Люксовая иномарка сгорела дотла и нанесла вред экологии

Porsche Cayenne сгорел дотла в Ялтинском заповеднике, нанеся урон экологии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью сгорел внедорожник Porsche Cayenne, сообщила пресс-служба объединенной дирекции особо охраняемых территорий ФГБУ «Заповедный Крым». Водитель машины пытался незаконно проехать на территорию.

Нарушитель решил прокатиться по бездорожью и попытался объехать шлагбаум, следуя по грунтовой дороге внутри заповедника, — отметили в учреждении.

Автомобиль застрял на каменистом участке и начал буксовать. Попытки выбраться обернулись возгоранием, предположительной причиной которого стало короткое замыкание.

В дирекции подчеркнули, что пожар нанес серьезный ущерб экологии: восстановление почвы и растительности на поврежденном участке займет более двух лет. По факту инцидента возбуждено административное дело.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело против 25-летнего молодого человека, который ради развлечения поджег сухую траву у лесного массива возле коттеджного поселка «Купавушка-2». По данным полиции, его действия привели к пожару на площади 600 квадратных метров: сгорели березы, пострадали сосны, а общий ущерб составил 41 тысячу рублей.

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