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24 июля 2025 в 00:45

Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля

Приметы на 24 июля — что можно и нельзя делать на Ольгу Страдницу Приметы на 24 июля — что можно и нельзя делать на Ольгу Страдницу Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

24 июля в народном календаре известно как Ольга Страдница (день памяти святой княгини Ольги) или Фомино тепло (в честь апостола Фомы). Считалось, что лето в эту пору достигает пика, но становится непредсказуемым. Традиции и приметы этого дня связаны с сельскими работами, погодой, а также строгими запретами, нарушение которых могло навлечь беду.

Погодные приметы на Ольгу Страдницу

  • Утренняя роса сулила неурожай томатов, но ясную погоду.

  • Гром предвещал грозный август, а дождь с утра — пасмурную осень.

  • Ясный день обещал сухую и теплую осень, а жара — богатый урожай зерновых.

  • Облака, плывущие против ветра, предупреждали о ненастье, а серебристые вечерние тучи — о дожде.

  • Теплая ночь указывала на мягкую зиму.

Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на 24 июля по поведению животных и птиц

  • Ласточки, летающие низко, предрекали затяжной дождь.

  • Комары и мошкара, активные вечером, сулили ясную погоду, обилие ягод и грибов осенью.

  • Жаворонки в небе предвещали солнечные дни, а стрекот цикад — влажную жару.

  • Лягушки, громко квакающие, указывали на скорый дождь.

  • Муравьи, суетящиеся у муравейника, предупреждали о резкой смене погоды.

Что нельзя делать на Фомино тепло

  • Тревожить домового: запрещалась уборка, стирка и пересадка растений. Считалось, что домовой в этот день отдыхает, а нарушение табу принесет в дом ссоры.

  • Купаться в водоемах: ритуал мог «смыть» здоровье или удачу. Особенно опасались водяных духов после полудня.

  • Брать или давать в долг: финансовая энергия дня считалась уязвимой, а долги сулили нищету.

  • Топить баню: банник (дух бани) мог навредить тем, кто нарушит его покой.

  • Ссориться и сплетничать: конфликты грозили разладом в семье и материальными потерями.

Что нельзя делать на Фомино тепло 24 июля Что нельзя делать на Фомино тепло 24 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно на Ольгу Страдницу

  • Собирать дары природы: по поверьям, ягоды, грибы и травы, собранные 24 июля, обладали особой целебной силой. Детей отправляли в лес за черникой и малиной.

  • Молиться святой Ольге: просили о благополучии семьи, защите вдов и укреплении веры. Девушки молились о счастливом замужестве.

  • Планировать бюджет: княгиня Ольга славилась бережливостью, поэтому день идеален для расчетов с долгами и распределения средств.

  • Работать в поле: страда (жатва) была обязательной — верили, что труд обеспечит щедрый урожай.

Народные приметы 24 июля отражают глубокую связь с природой и уважение к духовным традициям. Погодные знаки и поведение животных помогали предсказать урожай и осеннюю погоду, а запреты оберегали от несчастий. Главный урок дня — труд в поле и забота о семье, подкрепленные мудростью святой Ольги, приносили в дом гармонию и достаток.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 21 по 27 июля 2025 года для всех знаков зодиака.

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