Гороскоп на неделю с 21 июля: что ждет каждый знак зодиака?

Неделя с 21 по 27 июля 2025 года обещает быть насыщенной и многогранной. Взаимопонимание с начальством и коллегами может потребовать дополнительных усилий, будьте готовы к этому. Однако не упустите свой шанс — настойчивость и правильный подход помогут вам добиться желаемого. В личной жизни эта неделя станет одной из самых благоприятных за все лето. Если ваше сердце занято, постарайтесь порадовать партнера искренним вниманием или маленькими приятными сюрпризами. Ближе к концу недели ожидаются позитивные подвижки в финансовой сфере: давний вопрос, вероятно, разрешится, и вы сможете рассчитывать на заслуженное вознаграждение. Главное — наберитесь терпения и постарайтесь правильно настроиться в самом начале этих семи дней.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Овна

Дорогие Овны, на этой неделе будьте открыты для общения и не отказывайтесь от приглашений. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу или принести другие полезные контакты. Постарайтесь не погружаться в бесконечный самоанализ и не пытайтесь разложить все по полочкам в голове у партнера. Такие действия вряд ли принесут пользу, а вот испортить настроение могут легко. Настрой у вас будет преимущественно позитивным, так как вероятны приятные известия или радостная встреча.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Тельца

Тельцы, удача будет сопутствовать вам на этой неделе, открывая перед вами широкие возможности. Смело беритесь за новые задачи — у вас есть все шансы на успех. Кажется, что любое дело спорится в ваших руках и даже сложные ситуации будут иметь выход. Особенно благоприятно складываются обстоятельства для операций с недвижимостью и крупных приобретений. Физическая активность также пойдет на пользу. Вторая половина недели станет самой продуктивной: как деловые переговоры, так и личные встречи обещают быть плодотворными. Творческое вдохновение не покинет вас.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Близнецов

Близнецов на этой неделе ожидает буря эмоций и чувств. Даже самые прагматичные представители знака могут неожиданно для себя потерять голову от влечения, прикладывая все усилия, чтобы понравиться объекту симпатии. Важный совет — сохраняйте чувство меры и не переступайте через свои принципы или общепринятые нормы. Иначе сильное чувство вместо созидания может привести к обратному эффекту.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 21 июля для Рака

Раки, коллеги по достоинству оценят ваш талант оживлять любую компанию и создавать теплую атмосферу. Искренность и душевная щедрость способны вселить надежду и поднять настроение окружающим. Однако будьте осторожны с алкоголем — его избыток может свести на нет все положительное впечатление. Новые романтические знакомства, начатые на этой неделе, с большой вероятностью окажутся легкомысленными и мимолетными, на глубокие серьезные чувства рассчитывать не стоит.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Льва

Львы, на этой неделе жизнь может преподнести неожиданные повороты, потребовав от вас предельной собранности и активности. Не рассчитывайте на быстрый результат в делах, которые давно откладывались. Будьте внимательнее к представителям противоположного пола — именно в этой сфере возможны некоторые сложности или недоразумения. Отложите покупку ювелирных украшений или дорогих тканей, сейчас благоприятны только обычные, повседневные приобретения.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Девы

Дорогие Девы, на этой неделе возьмите пример с кота Леопольда — постарайтесь жить в мире и согласии со всеми, проявляя доброту и понимание. Такая позиция принесет свои позитивные плоды. Чтобы восстановить силы и зарядиться энергией, отличным решением станет посещение кинотеатра или интересной выставки. Это поможет пополнить внутренние ресурсы.

Гороскоп на неделю с 21 июля: что ждет каждый знак зодиака? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 21 июля для Весов

Весы в эти дни буквально расцветают! Вы излучаете особый шарм и обаяние, притягивая к себе внимание окружающих. Это прекрасное время, чтобы раскрыть давно забытые или нереализованные таланты. Кроме того, некоторым представителям знака посчастливится встретиться со старыми добрыми знакомыми. Старайтесь проводить время с пользой и удовольствием, не возвращаясь мыслями к прошлым обидам.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Скорпиона

Скорпионы, на этой неделе вы полны сил и энергии. Высокий жизненный тонус поможет вам не только сохранять отличное настроение, но и успешно справляться с любыми задачами. Самое время достать из долгого ящика отложенные дела и смело приступить к их решению. В отношениях с противоположным полом царит полная гармония — сейчас партнеры становятся вашими лучшими союзниками и поддержкой.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Стрельца

Стрельцы, эта неделя в вашей жизни будет всецело посвящена работе и профессиональной деятельности. Деловые поездки, подписание важных документов, поиск новых партнеров, заключение договоров, формирование рабочих союзов, а также планирование будущих командировок — все эти дела будут продвигаться легко и быстро. Не забывайте и о своем внешнем виде: уделите время обновлению гардероба, пройдитесь по магазинам.

Гороскоп на неделю с 21 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 21 июля для Козерога

Козероги, смело шагайте навстречу переменам! Сейчас самое время что-то изменить в своей жизни: образ, подход к делу, сферу интересов. Также это благоприятный период для гармонизации отношений в семье и реализации творческих замыслов. В коммерческой деятельности можно ожидать скорой прибыли. Планы, составленные до начала недели, начнут претворяться в жизнь. Ваша интуиция и умение убеждать заметно усилятся, что поможет укрепить связи с родными и друзьями.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Водолея

Водолеи, наступившая неделя может показаться непростой, но этот период необходим для дальнейшего движения вперед. Чтобы облегчить себе задачу, по возможности откажитесь от старта новых масштабных проектов и долгосрочного планирования. Если избежать длительной поездки не удается, будьте максимально внимательны и осторожны в пути. Зато эта неделя отлично подходит для завязывания новых знакомств, неспешных прогулок на свежем воздухе и получения полезных знаний.

Гороскоп на неделю с 21 июля для Рыб

Рыбы, на этой неделе вас посетит множество искрометных идей и заманчивых планов. Однако звезды словно дразнят — реализовать эти задумки в полной мере сейчас будет крайне сложно. Новое увлечение может оказаться мимолетным и неоправданным. В такие моменты важно не наговорить лишнего и не давать обещаний, которые будет трудно выполнить.

Чтобы планировать свои дела в соответствии с рекомендациями не только звезд, но и Луны, посмотрите лунный календарь на июль.