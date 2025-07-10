Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 17:50

В Госдуме раскритиковали идею создать турмаршруты в заповедниках

Депутат Миронов заявил, что создание турмаршрутов навредит природе заповедников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против законопроекта о создании туристических троп в заповедниках, пишет 360.ru. По мнению парламентария, реализация этой инициативы нанесет серьезный ущерб природе.

В кедровом лесу корневая система идет поверху. Если ее слегка задеть, то начнется падение кедра, и тогда мало не покажется, — предупредил Миронов.

Помимо вреда природе, после введения троп есть риск конфликтов с местным населением из-за ограничений доступа в леса. Вдобавок к этому могут появиться сложности с обслуживанием инфраструктуры, отметил народный избранник.

Парламентария также смутило, что проект разработали без участия представителей экологической общественности и ученых. Авторы инициативы также не взяли в расчет мнение работников особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств.

Ранее в Нижегородской области болоту на территории Ковернинского муниципального округа присвоили статус охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото Мазовское — II». Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин.

заповедники
природа
депутаты
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мамин лучший друг»: каким был 5-летний Толя, закрывшим телом мать от дрона
Что посмотреть в Барнауле: топ мест для прогулок и готовый маршрут на 2 дня
Курсант испортил парашюты своего командира перед прыжком из самолета
Стало известно, почему в Подмосковье появились болотные черепахи
У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои
Российским пенсионерам предоставили новую ежегодную меру поддержки
Лавров сделал необычный выбор одежды для гала-ужина АСЕАН
Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.