В Госдуме раскритиковали идею создать турмаршруты в заповедниках Депутат Миронов заявил, что создание турмаршрутов навредит природе заповедников

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против законопроекта о создании туристических троп в заповедниках, пишет 360.ru. По мнению парламентария, реализация этой инициативы нанесет серьезный ущерб природе.

В кедровом лесу корневая система идет поверху. Если ее слегка задеть, то начнется падение кедра, и тогда мало не покажется, — предупредил Миронов.

Помимо вреда природе, после введения троп есть риск конфликтов с местным населением из-за ограничений доступа в леса. Вдобавок к этому могут появиться сложности с обслуживанием инфраструктуры, отметил народный избранник.

Парламентария также смутило, что проект разработали без участия представителей экологической общественности и ученых. Авторы инициативы также не взяли в расчет мнение работников особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств.

Ранее в Нижегородской области болоту на территории Ковернинского муниципального округа присвоили статус охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото Мазовское — II». Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин.