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10 июля 2025 в 14:22

Нижегородское болото наделили статусом особо охраняемой территории

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области болоту на территории Ковернинского муниципального округа присвоили статус охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото Мазовское — II», пишет Pravda-nn.ru. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Болото находится в 28 километрах от поселка Ковернино. Площадь особо охраняемой зоны достигает 37,1 га. В ее границах запрещается использовать химикаты, мусорить, разводить костры, а также сжигать траву.

На территории вблизи болота растут столетние сосны и березы, а также растения, занесенные в Красную книгу региона. Среди них морошка, княженика, мелкоплодная клюква и ива черниковидная.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили, что повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка дерева, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже.

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