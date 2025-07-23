Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника

Приметы на 23 июля — что можно и нельзя делать в день Антония Громоносца

Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника

23 июля в народном календаре зовется днем Антония Громоносца, или Антония Рясочника. Святой Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, почитался как чудотворец и предсказатель, а его праздник связан с летними грозами и особыми обрядами.

Приметы на погоду на Антония Громоносца

Гулкий раскат грома предвещал затяжной ливень.

Резкий звук грозы сулил краткий дождь.

Ночная гроза обещала солнечный день.

Радуга до обеда — к сильному ветру.

Туман на рассвете предсказывал похолодание, вечерний — жару.

Отсутствие росы утром — к дождю.

Приметы на 23 июля по поведению животных и птиц

Пчелы громко жужжат и покидают ульи — к зною.

Голуби воркуют — жди тепла.

Улитки ползут на деревья — к ливню.

Бабочки прячутся — скоро дождь.

Мухи жалят в полдень — к вечерним осадкам.

Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически запрещено делать 23 июля

Ругаться у воды или бросать в нее мусор — навлечешь беду.

Допивать за ребенком — заберешь его здоровье.

Убираться в доме — выметешь благополучие.

Купаться в водоемах или рвать кувшинки — рискуешь разгневать водяного.

Хвастаться — удача отвернется.

Что нужно сделать обязательно на Антония Рясочника

Помыться в бане или принять душ, чтобы отогнать болезни.

Наблюдать за ряской на воде: обильный рост сулит удачный год.

Поделиться уловом (если рыбачили) — это привлечет достаток.

Помолиться святому Антонию о помощи в делах.

День Антония Громоносца — время тишины и наблюдений. Следуя заветам предков, можно избежать бед и привлечь удачу на весь год.

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