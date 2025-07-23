23 июля в народном календаре зовется днем Антония Громоносца, или Антония Рясочника. Святой Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, почитался как чудотворец и предсказатель, а его праздник связан с летними грозами и особыми обрядами.
Приметы на погоду на Антония Громоносца
Гулкий раскат грома предвещал затяжной ливень.
Резкий звук грозы сулил краткий дождь.
Ночная гроза обещала солнечный день.
Радуга до обеда — к сильному ветру.
Туман на рассвете предсказывал похолодание, вечерний — жару.
Отсутствие росы утром — к дождю.
Приметы на 23 июля по поведению животных и птиц
Пчелы громко жужжат и покидают ульи — к зною.
Голуби воркуют — жди тепла.
Улитки ползут на деревья — к ливню.
Бабочки прячутся — скоро дождь.
Мухи жалят в полдень — к вечерним осадкам.
Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника
Что категорически запрещено делать 23 июля
Ругаться у воды или бросать в нее мусор — навлечешь беду.
Допивать за ребенком — заберешь его здоровье.
Убираться в доме — выметешь благополучие.
Купаться в водоемах или рвать кувшинки — рискуешь разгневать водяного.
Хвастаться — удача отвернется.
Что нужно сделать обязательно на Антония Рясочника
Помыться в бане или принять душ, чтобы отогнать болезни.
Наблюдать за ряской на воде: обильный рост сулит удачный год.
Поделиться уловом (если рыбачили) — это привлечет достаток.
Помолиться святому Антонию о помощи в делах.
День Антония Громоносца — время тишины и наблюдений. Следуя заветам предков, можно избежать бед и привлечь удачу на весь год.
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