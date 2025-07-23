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23 июля 2025 в 00:45

Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника

Приметы на 23 июля — что можно и нельзя делать в день Антония Громоносца Приметы на 23 июля — что можно и нельзя делать в день Антония Громоносца Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

23 июля в народном календаре зовется днем Антония Громоносца, или Антония Рясочника. Святой Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, почитался как чудотворец и предсказатель, а его праздник связан с летними грозами и особыми обрядами.

Приметы на погоду на Антония Громоносца

  • Гулкий раскат грома предвещал затяжной ливень.

  • Резкий звук грозы сулил краткий дождь.

  • Ночная гроза обещала солнечный день.

  • Радуга до обеда — к сильному ветру.

  • Туман на рассвете предсказывал похолодание, вечерний — жару.

  • Отсутствие росы утром — к дождю.

Приметы на 23 июля по поведению животных и птиц

  • Пчелы громко жужжат и покидают ульи — к зною.

  • Голуби воркуют — жди тепла.

  • Улитки ползут на деревья — к ливню.

  • Бабочки прячутся — скоро дождь.

  • Мухи жалят в полдень — к вечерним осадкам.

Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника Что нельзя делать 23 июля: приметы Антония Рясочника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически запрещено делать 23 июля

  • Ругаться у воды или бросать в нее мусор — навлечешь беду.

  • Допивать за ребенком — заберешь его здоровье.

  • Убираться в доме — выметешь благополучие.

  • Купаться в водоемах или рвать кувшинки — рискуешь разгневать водяного.

  • Хвастаться — удача отвернется.

Что нужно сделать обязательно на Антония Рясочника

  • Помыться в бане или принять душ, чтобы отогнать болезни.

  • Наблюдать за ряской на воде: обильный рост сулит удачный год.

  • Поделиться уловом (если рыбачили) — это привлечет достаток.

  • Помолиться святому Антонию о помощи в делах.

День Антония Громоносца — время тишины и наблюдений. Следуя заветам предков, можно избежать бед и привлечь удачу на весь год.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 21 по 27 июля 2025 года для всех знаков зодиака.

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июль
гроза
Екатерина Метелева
Е. Метелева
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