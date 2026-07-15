Приметы 15 июля — Берегиня: что сулит день богини-хранительницы?

15 июля православная церковь отмечает праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне — в этот день вспоминают обретение и перенесение в Константинополь одежды Богоматери. В народном же календаре эта дата известна как День берегини — славянской богини, покровительницы женщин, домашнего очага и природы. Берегиня считалась защитницей от зла и хранительницей семейного счастья, а ее символом на Руси была белоствольная береза.

Общее значение: приметы 15 июля

День берегини считался временем, когда особенно важно уважать природу, беречь семью и уделять внимание здоровью. Наши предки верили, что именно 15 июля береза обретает особую силу: кто обнимет ее ствол и попросит о помощи, тот защитит себя от ста болезней. Девушки ходили в лес, чтобы поклониться березе, шептали ей о своих желаниях и повязывали на ветви цветные ленточки как подношение.

Погодные приметы

Если к этому дню на деревьях (особенно на березах) начинают появляться первые желтые листья, то осень будет ранняя, а зимой будут сильные морозы.

Если же на Берегиню в лесах и на лугах выпадает обильная теплая роса, то оставшиеся летние недели порадуют комфортным теплом, а сенокос завершится без досадных потерь.

Стелющийся по воде туман предвещал ясный и погожий день. Роем кружащиеся в воздухе мошки — к ливню.

Приметы 15 июля — Берегиня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 15 июля

Хорошо было париться в бане, заваривать травяные чаи и проводить оздоровительные процедуры.

Если в эту среду посадить возле дома молодую березу, это принесет семье мощную защиту от недобрых глаз и зависти. Следовало выстирать постельное белье и вывесить его сушиться на улице под лучами полуденного солнца. Это сулило крепкое здоровье домочадцам и покой в доме.

Для работы и денег

Этот день считался благоприятным для завершения старых дел — начатое 15 июля обещало успех и положительный результат. Берегиня благоволит тем, кто занимается творчеством, ведением переговоров и долгосрочным планированием.

Для любви и отношений

День берегини — один из самых благоприятных периодов в году для укрепления союзов и примирения. Одиноким девушкам народная мудрость советует в этот день сплести венок из полевых трав или просто провести время у воды, думая о желаемом счастье.

А еще девушки могли обращаться к березе с просьбами о счастье в любви. День также считался удачным для заключения брака — свадьба сулила супругам любовь на долгие годы.

Погодные приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать

Строго запрещалось обижать березу: ломать ветви или рубить деревце — к серьезным неприятностям. Не следовало совершать крупные покупки, давать или брать в долг — к материальным потерям. Купаться в водоемах считалось опасным — верили, что в этот день у берегов бродят русалки.

Приметы 15 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы завершить старые дела, уделить внимание здоровью и обратиться к природе за поддержкой. Обнимите березу и попросите ее о защите, избегайте ссор и не ленитесь.

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