Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 00:05

Приметы 15 июля — Берегиня: что сулит день богини-хранительницы?

Приметы 15 июля: что делать? Приметы 15 июля: что делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

15 июля православная церковь отмечает праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы во Влахерне — в этот день вспоминают обретение и перенесение в Константинополь одежды Богоматери. В народном же календаре эта дата известна как День берегини — славянской богини, покровительницы женщин, домашнего очага и природы. Берегиня считалась защитницей от зла и хранительницей семейного счастья, а ее символом на Руси была белоствольная береза.

Общее значение: приметы 15 июля

День берегини считался временем, когда особенно важно уважать природу, беречь семью и уделять внимание здоровью. Наши предки верили, что именно 15 июля береза обретает особую силу: кто обнимет ее ствол и попросит о помощи, тот защитит себя от ста болезней. Девушки ходили в лес, чтобы поклониться березе, шептали ей о своих желаниях и повязывали на ветви цветные ленточки как подношение.

Погодные приметы

  • Если к этому дню на деревьях (особенно на березах) начинают появляться первые желтые листья, то осень будет ранняя, а зимой будут сильные морозы.

  • Если же на Берегиню в лесах и на лугах выпадает обильная теплая роса, то оставшиеся летние недели порадуют комфортным теплом, а сенокос завершится без досадных потерь.

  • Стелющийся по воде туман предвещал ясный и погожий день. Роем кружащиеся в воздухе мошки — к ливню.

Приметы 15 июля — Берегиня Приметы 15 июля — Берегиня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 15 июля

Хорошо было париться в бане, заваривать травяные чаи и проводить оздоровительные процедуры.

Если в эту среду посадить возле дома молодую березу, это принесет семье мощную защиту от недобрых глаз и зависти. Следовало выстирать постельное белье и вывесить его сушиться на улице под лучами полуденного солнца. Это сулило крепкое здоровье домочадцам и покой в доме.

Для работы и денег

Этот день считался благоприятным для завершения старых дел — начатое 15 июля обещало успех и положительный результат. Берегиня благоволит тем, кто занимается творчеством, ведением переговоров и долгосрочным планированием.

Для любви и отношений

День берегини — один из самых благоприятных периодов в году для укрепления союзов и примирения. Одиноким девушкам народная мудрость советует в этот день сплести венок из полевых трав или просто провести время у воды, думая о желаемом счастье.

А еще девушки могли обращаться к березе с просьбами о счастье в любви. День также считался удачным для заключения брака — свадьба сулила супругам любовь на долгие годы.

Погодные приметы Погодные приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать

Строго запрещалось обижать березу: ломать ветви или рубить деревце — к серьезным неприятностям. Не следовало совершать крупные покупки, давать или брать в долг — к материальным потерям. Купаться в водоемах считалось опасным — верили, что в этот день у берегов бродят русалки.

Приметы 15 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы завершить старые дела, уделить внимание здоровью и обратиться к природе за поддержкой. Обнимите березу и попросите ее о защите, избегайте ссор и не ленитесь.

Что можно выращивать дома на подоконнике? Рассказываем в нашей статье.

приметы
погода
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Элиту французской армии перебросят к границам РФ: что задумал Макрон
В США предположили, когда будут введены новые санкции против РФ
Жертвы ради роли, личная жизнь, слова об СВО: как живет Любовь Аксенова
В США озвучили, что даст стране законопроект о санкциях против РФ
Определен первый финалист чемпионата мира по футболу
Штурм изучает ЮАР, Дубцова увязла в стройке: как звезды проводят лето
Скелет тираннозавра продали в США за рекордную сумму
Атака Ирана на корабль ВМС Кувейта привела к серьезным последствиям
Петербургская биржа вводит новый механизм продаж бензина
В Роскосмосе сообщили о дальнейшей судьбе МКС
Смерч лишил крыши над головой и транспорта жителей Башкирии
ВСУ за сутки направили на Московский регион 340 беспилотников
Российские силы за день сбили более 200 украинских БПЛА
США нанесли новые удары по Ирану
Мантуров оценил перспективы сотрудничества с США в лунных программах
Суд продлил арест Шурыгиной
Автобус сбил 26-летнюю девушку в Ярославле
Мантуров заявил о готовности России и США объединиться в одном вопросе
«Союз МС-29» с новым международным экипажем пристыковался к МКС
Утопившая младенца петербурженка избежала уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.