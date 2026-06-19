Ботаник напомнил, кому нельзя пить травяные чаи Ботаник Юровский: травяные пряные чаи не следует пить людям с проблемами ЖКТ

Травяные пряные чаи не рекомендуется пить людям с обострением заболеваний ЖКТ, предупредил в беседе с aif.ru ботаник Дмитрий Юровский. Он отметил, что напитки с тимьяном нежелательно употреблять людям при гипофункции щитовидной железы или гломерулонефрите.

В малых дозах, особенно чайные травы слабоактивны, их можно использовать без опасения. Единственное, пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. В таких случаях желательно умерить дозу. Мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу. Все ароматные травы вроде душицы, тимьяна, других хорошо сочетаются между собой, — высказался Юровский.

Он добавил, что особые противопоказания имеют напитки со зверобоем. От них лучше отказаться людям, принимающим антидепрессанты. Дело в том, что компоненты этого растения вкупе с препаратами могут вызвать нежелательные реакции организма.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Марина Студеникина рассказала, что употребление кофе до еды, на голодный желудок, может привести к проблемам со здоровьем. Она отметила, что такая привычка может вызвать развитие панкреатита.