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16 июля 2026 в 00:05

Приметы 16 июля: Стожары — самый опасный день июля?

Приметы 16 июля: Стожары Приметы 16 июля: Стожары Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В середине июля, 16-го числа, верующие чтут память мучеников Мокия и Марка, а также мученика Диомида. В народном календаре день величали Стожарами. Так славяне называли яркое звездное скопление Плеяды, появление которого на ночном небе в этот период считалось предвестником удачи для охотников и рыбаков. Этот день на Руси считался непростым и даже мистическим: крестьяне верили, что 16 июля природа часто проявляет свой строптивый нрав, посылая на землю сильные грозы с градом.

Основные приметы 16 июля и их значение

Этот день в верованиях предков символизирует время пиковой летней грозовой активности и проверку хозяйства на прочность.

День Мокия и Марка на Руси считался переломным и не самым благоприятным для новых начинаний. В это время крестьяне спешили завершить сенокос и заготовить корм до возможных дождей. С этим днем связано множество запретов: верили, что начатое 16 июля не увенчается успехом, а пустые разговоры и ссоры могут навлечь беду. Вместе с тем день считался временем щедрости и помощи ближним.

Погодные приметы

  • Если в этот день услышать протяжный глухой гул без резких раскатов, то ожидается мягкая погода без затяжного ненастья.

  • Если пауки начинают плести новую паутину прямо во время дождя, то можно быть уверенным: небо скоро прояснится и наступит идеальное время для уборки сена.

  • Если в этот четверг домашние собаки отказываются выходить во двор, много спят и отказываются от еды, это означает приближение сильного ненастья или резкой перемены погоды.

  • Много комаров и мошек в воздухе сулило хорошую погоду на несколько дней.

Народные традиции и обычаи праздника Стожары Народные традиции и обычаи праздника Стожары Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для дома и быта

В этот день особое внимание уделяли маку — растению, которое считалось оберегом от злых духов. Мак сеяли в этот день, а его зерна рассыпали вокруг дома или вешали маковые головки у входа, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также мак добавляли в корм курам, чтобы они лучше неслись. Строго запрещалось пересаживать растения — они могли не прижиться и заболеть. Не рекомендовалось сушить белье на улице (верили, что «влага унесет удачу») и ходить босиком по росе — к болезни.

Для работы и денег

16 июля — день, когда любые начинания обречены на провал. Лучше отложить поездки, важные сделки и крупные покупки на другой день.

Для любви и отношений

День считался тяжелым и для личной жизни. Считалось, что, если удастся не произнести ни одного грубого слова, в течение года в семье не будет скандалов. Зато сны в ночь на 16 июля считались вещими — их старались запомнить, чтобы понять, что ждет впереди.

Одиноким парням и девушкам народная мудрость советует в этот четверг понаблюдать за вечерним звездным небом: увидеть яркие Стожары — к скорой судьбоносной встрече и обретению взаимной искренней любви.

Приметы 16 июля: что делать?

Постарайтесь провести этот день без лишней суеты и риска, уделите время благоустройству своего жилья и проявите искреннюю заботу о близких людях.

К чему снится прошлое? Читайте в нашей статье в разделе «Сонник».

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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