6 августа — день памяти князей Бориса и Глеба, первых русских святых

В сонме русских святых эти братья-страстотерпцы по праву занимают особое место. Ведь они считаются первыми святыми на русской земле. Благоверные юноши стали воплощением смирения, жертвенности и братолюбия. В день памяти Бориса и Глеба — 6 августа — обращаемся к житию святых князей и рассказываем о том, какую роль они сыграли в истории отечественного православия.

Кем были Борис и Глеб

Святые князья Борис и Глеб приходились младшими сыновьями киевскому князю Владимиру Святославичу — тому самому, кто крестил Русь. При таинстве крещения они получили имена Роман и Давид соответственно. Борис, носивший теперь имя Роман, управлял ростовскими землями, а Глеб, нареченный Давидом, княжил в Муроме. Их отец, устроивший свою личную жизнь в духе языческого многоженства, имел 12 наследников мужского пола от разных супруг, однако после принятия христианской веры он старался воспитывать отпрысков в духе новой религии.

Борис и Глеб, матерью которых была «болгарыня», с детства являли пример благочестия, мягкости характера и почтительного отношения к старшим. Древние житийные тексты сообщают, что Борис отличался правдивостью, щедростью, кротостью, смирением, состраданием ко всякому человеку и готовностью оказать помощь нуждающимся. Его брат проявлял схожие качества.

История Бориса и Глеба приобрела трагическое звучание в 1015 году, когда после кончины отца между наследниками вспыхнула ожесточенная борьба за киевский престол. Именно тогда имена юных князей впервые были произнесены на Руси как имена первых страстотерпцев. И по сей день православный праздник 6 августа ежегодно возвращает верующих к тем далеким событиям и к тому духовному выбору, который совершили молодые князья, предпочтя вечную жизнь земной власти. Но обо всем по порядку.

Древнерусская рукопись «Житие Бориса и Глеба» (конец XI — начало XII в.). Из фондов Государственного исторического музея в Москве Фото: М. Юрченко/РИА Новости

Почему братья отказались от борьбы за власть

Когда киевский престол после кончины Владимира захватил старший сводный брат князей Святополк, Борис обладал достаточной силой, чтобы дать ему отпор. Князь возвращался из военного похода против печенегов с верной дружиной, и воины неоднократно предлагали ему выступить на Киев и утвердиться на отцовском престоле с помощью оружия. Однако благоверный князь решительно отклонил этот совет. Его ответ, зафиксированный в древнем «Сказании о Борисе и Глебе», звучит как подлинное христианское исповедание: «Не подниму руки на брата своего старшего; если отец мой умер, то пусть этот будет мне вместо отца».

Этот отказ невозможно объяснить трусостью или политической недальновидностью. За ним стояло глубокое понимание евангельских истин — убеждение, что братоубийственная усобица является смертным грехом, а власть, обретенная через кровь, не имеет благословения Божия. Борис размышлял о бренности человеческой славы и богатства, вспоминая слова царя Соломона: «Суета сует — всяческая суета!» Он осознанно избрал крестный путь смирения, понимая, что это решение почти наверняка приведет его к мученической кончине.

Глеб узнал о случившемся не сразу (как мы увидим далее), но, узнав, тоже не стал собирать дружину и искать защиты силой, он решил последовать примеру старшего брата Бориса. Их отказ от вооруженной борьбы был не поражением, но нравственным торжеством, утверждавшим на русской земле новый, евангельский закон — закон любви, прощения и непротивления злу насильственными методами. Почему Борис и Глеб страстотерпцы? Дело в том, что они пострадали не от язычников за исповедание Христа, а от своих же родных, от христиан. Но при этом они не возненавидели убийц своих и сохранили в сердце заповедь любви.

Репродукция иконы «Борис и Глеб» (XIV в.) из собрания Государственного Русского музея Фото: РИА Новости

Гибель князей и роль Святополка

Святополк, которого в народе запомнили как Окаянного, не остановился перед убийством собственных братьев, стремясь устранить всех возможных соперников. Первой жертвою пал Борис. Это трагическое событие произошло 24 июля по старому календарному стилю на берегах реки Альты. Подосланные Святополком убийцы из числа вышегородцев во главе с Путьшей нашли князя коленопреклоненным в молитве внутри походного шатра и пронзили его копьями. Раненое тело Бориса, в котором еще теплилась жизнь, было погружено на повозку и отправлено в Киев, но по дороге мучители нанесли ему смертельные ранения.

Вслед за этим настал черед Глеба. Святополк отправил ему ложное послание, что отец якобы тяжело заболел и желает видеть сына. Глеб пустился в путь, однако уже в дороге он узнал и о смерти отца, и о злодейском убийстве брата, но даже эта весть не поколебала его решения. На реке Смядыни близ Смоленска его догнали посланные Святополком убийцы. Повар Глеба, повинуясь приказу, своим ножом лишил жизни беззащитного господина.

День памяти Бориса и Глеба — 6 августа по новому стилю — установлен именно в воспоминание этих скорбных событий, поскольку в эту дату Церковь совершает соборное празднование обоим святым князьям. А также день памяти Бориса и Глеба становится для нас днем размышления о величайшем духовном подвиге, а не просто о трагической гибели. Древние летописи сохранили свидетельства, что Святополк замышлял уничтожить всех без исключения братьев, однако его коварные планы были в конце концов пресечены Ярославом Мудрым. История Бориса и Глеба являет собой повествование о первых мучительных шагах христианской нравственности на русской земле, столкнувшейся с жестокими обычаями языческой старины и родовыми распрями.

Изображение убиения святого благоверного князя Бориса. Фрагмент иконы «Святые благоверные князья Борис и Глеб». Начало XVIII века Фото: О. Игнатович/РИА Новости

Почему их называют страстотерпцами

Православная церковь причислила Бориса и Глеба не к лику мучеников, которые терпят страдания за открытое исповедание веры во Христа, но к особому чину святости — страстотерпцам. Это уникальный лик святости, который получил широкое почитание именно в русской церковной традиции.

Страстотерпцы — это христиане, принявшие насильственную кончину от рук своих же единоверцев или соплеменников, но при этом не воздавшие злом за зло, не оказавшие сопротивления и сохранившие в душе христианскую любовь даже к собственным мучителям. Суть подвига Бориса и Глеба состояла не в том, чтобы прославиться мученичеством за веру, а в том, чтобы не допустить в своем сердце греха против заповеди о любви к ближнему. Они обладали воинской силой, имели верных дружинников, могли обнажить меч, но добровольно предпочли пролить лишь собственную кровь, чтобы остановить распространение зла в самом его зародыше.

Этот подвиг оказался удивительно созвучным русской душе, он был глубоко понят и принят нашим народом. На иконописных изображениях святые князья часто держат в руках мечи, опущенные в ножны, и кресты — это символ того, что княжеское достоинство и воинская доблесть подчинены у них высшей правде Божией и заповедям Евангелия.

Их смиренная и безропотная кончина явила всему миру пример того, что зло не может быть побеждено злом, но лишь любовью, жертвой и всепрощением, и эта спасительная идея на многие столетия стала одной из ключевых в русской духовной культуре. Поэтому день памяти Бориса и Глеба — 6 августа — справедливо именуется также днем страстотерпцев, что подчеркивает уникальность и неповторимость их нравственного подвига.

Репродукция иконы «Борис и Глеб» работы коломенского мастера середины XIV века. Государственная Третьяковская галерея Фото: Павел Балабанов/РИА Новости

Канонизация и значение подвига для Руси

Борис и Глеб стали первыми святыми, которые были официально канонизированы Русской православной церковью. Их прославление в лике святых произошло с необычайной для того времени быстротой — уже в 1072 году, то есть менее чем через 60 лет после их мученической кончины. Этот факт убедительно свидетельствует о том, что народное почитание братьев началось практически сразу после их гибели и их память бережно сохранялась в народном сознании. У их общей гробницы в Вышгороде, где покоились их честные останки, стали происходить многочисленные чудеса и исцеления болящих, что и послужило главным основанием для их причисления к лику святых.

Примечательно, что братья были прославлены раньше своего отца равноапостольного князя Владимира и своей бабушки княгини Ольги. Этот факт подчеркивает исключительную важность их подвига для молодой русской церкви, которая только укреплялась на новой земле. Святые страстотерпцы стали восприниматься русскими людьми как особые небесные заступники и покровители всей Русской земли.

К их молитвенной помощи прибегали в дни военных опасностей и нашествий врагов, с их именами связывали многие победы русского оружия, в том числе знаменитую Куликовскую битву. Идеал братской любви и единства, запечатленный в их жизни и смерти, был противопоставлен бесконечным княжеским усобицам, которые раздирали государство на части. Так святые князья Борис и Глеб стали для русского народа не просто покровителями, но и живым символом:

духовного единства;

нравственной чистоты;

высокого идеала христианской жизни.

Святые князья Борис и Глеб явили всей христианской вселенной новый тип святости, который ранее не был известен византийской церковной традиции, но стал глубоко родным и близким для русской души, впитавшей евангельские идеалы.

Участники крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери в Екатеринбурге идут с иконой Бориса и Глеба Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

О чем молятся святым Борису и Глебу

К святым страстотерпцам Борису и Глебу с молитвой обращаются в самых разных житейских нуждах, но прежде всего просят о даровании мира и любви в семьях, о примирении враждующих сторон и разрешении затяжных конфликтов. О чем молятся Борису и Глебу, так это об:

обретении терпения, смирения и кротости;

помощи в преодолении разрушительной гордыни и гнева.

К ним возносят молитвы о даровании исцеления от телесных и душевных недугов, поскольку у их святых мощей в Вышгороде произошло множество чудесных исцелений. Также святых князей почитают как небесных покровителей воинов, заступников отечества, испрашивая у них мужества, стойкости и помощи в борьбе с врагами.

Кроме того, к их предстательству перед Богом прибегают правители, князья, судьи и все облеченные властью люди, моля о даровании мудрости, справедливости, правды и милосердия к тем, кто находится под их началом. В народной традиции в день 6 августа также было принято просить святых князей о:

защите посевов от пожаров и града;

хорошем урожае;

благополучии и мире в каждом доме, что органично соединяет церковное почитание с древними земледельческими обычаями.

Святые князья Борис и Глеб слышат молитвы верующих, и их небесное предстательство дает им силы следовать по пути заповедей, напоминая, что подлинная сила человека — не в оружии и гневе, а в смиренной любви и верности Христу до конца.

Внутри храма святых князей Бориса и Глеба в Зюзино Фото: Юрий Артамонов/РИА Новости

Церковные и народные традиции 6 августа

Православный праздник 6 августа занимает в церковном годовом круге почетное место. В этот день во всех храмах совершается торжественное богослужение, на котором читаются акафисты и молитвенные каноны в честь святых страстотерпцев. Верующие собираются в храмах, чтобы принять участие в общей молитве, поставить свечи пред иконами и с благоговением приложиться к священным изображениям, где Борис и Глеб чаще всего предстают вместе, в княжеских одеждах. Эта дата является одной из трех значимых в календаре, посвященных памяти братьев-мучеников, наряду с 15 мая (перенесение их святых мощей в 1115 году) и 18 сентября, когда Церковь вспоминает отдельно святого князя Глеба.

В народной культуре день 6 августа получил название Борис и Глеб Летние, а также Паликопна. Это время совпадает с созреванием хлебных злаков и подготовкой крестьян к жатвенным работам. Существовала мудрая поговорка: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися» — в этот день в поле старались не выходить, опасаясь внезапных пожаров от летних грозовых молний, которые в августе бывали весьма частыми.

Считалось, что работать в этот день нельзя, чтобы не навлечь беду на дом, а необходимо посвятить время отдыху, молитве и размышлениям. С этим днем было связано множество народных примет, касающихся прогноза погоды и предстоящего урожая. Также в день Бориса и Глеба было принято собирать лесные ягоды и заготавливать банные березовые веники на зиму.

Весьма интересен старинный обычай — в этот день пересчитывать утром все деньги в доме; верили, что это привлечет благополучие и достаток на весь предстоящий год. Эти народные традиции хотя и не имеют прямого богословского обоснования, но показывают, сколь глубоко имена первых русских святых вошли в повседневную жизнь и быт нашего народа, став неотъемлемой и дорогой сердцу частью национальной памяти и культуры.

Церковные и народные традиции 6 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

День памяти Бориса и Глеба сегодня продолжает соединять церковное почитание с народными обычаями, ежегодно напоминая верующим об их исторических корнях, о высоких духовных идеалах и о том, что истинная жертва и любовь сильнее самой лютой вражды.

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