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29 июля 2026 в 09:48

Одна картофелина решает все: простой способ разбудить рост корней у черенков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Черенки долго не дают корни? Не спешите покупать специальные препараты. Обычная картофелина может стать натуральным стимулятором роста и помочь укоренить даже капризные растения.

Картофель богат калием, фосфором, магнием и природными фитогормонами, которые способствуют образованию корней. Исследования показывают, что картофельный экстракт помогает формированию каллуса — ткани, из которой впоследствии развиваются корешки.

Для приготовления раствора измельчите одну сырую картофелину с 500 мл воды и процедите смесь. Сделайте на черенках косой срез под углом 45 градусов и поставьте их в раствор на три дня. Затем высадите в легкий грунт из земли и песка, регулярно увлажняя его. Для сохранения влаги можно накрыть посадки пленкой или пластиковой бутылкой.

Первые корешки обычно появляются через 10–14 дней, хотя некоторым культурам требуется больше времени. Если хотите оставить черенки в растворе на 5–7 дней, добавьте половину измельченного зубчика чеснока — он поможет защитить жидкость от закисания.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отмечает, что лучше всего укоренение проходит при стабильном тепле и хорошем освещении. Не ставьте черенки под прямые солнечные лучи и ежедневно проверяйте влажность грунта — это заметно повышает шансы на успех.

Ранее сообщалось, что комнатные растения не только делают жилье уютнее, но и помогают создать приятную атмосферу. Многие считают, что правильно подобранные цветы способны добавить дому гармонию, спокойствие и даже привлечь благополучие.

Проверено редакцией
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