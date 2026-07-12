Разминаю творог вилкой и в духовку — пеку творожные булочки с маком за 30 минут. Нежные, маслянистые и без возни

Разминаю творог вилкой и в духовку — пеку творожные булочки с маком за 30 минут. Нежные, маслянистые и без возни

Беру творог, масло, муку и мак — растираю творог с маслом, добавляю муку, замешиваю тесто, раскатываю коржи, посыпаю сахаром и маком, сворачиваю в круассаны и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: булочки нежные, маслянистые, с хрустящей сахарной корочкой и ароматом мака — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и быстрой выпечки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 150 г сливочного масла (размягченного), 200–230 г муки, 150 г сахара, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли, мак по вкусу. Творог разотрите с маслом, добавьте муку, соль и разрыхлитель, замесите эластичное тесто. Разделите на 2 части, раскатайте в коржи, посыпьте сахаром и маком, слегка вдавите. Нарежьте на сегменты, сверните в круассаны. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Остудите и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Они нежные и очень вкусные. Кстати, вместо мака можно взять кунжут или корицу. Находка, а не рецепт!