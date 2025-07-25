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25 июля 2025 в 00:45

25 июля — Прокл Плакальщик: строгие запреты и приметы на погоду и животных

Приметы на 25 июля — что можно и нельзя делать на Прокла Плакальщика Приметы на 25 июля — что можно и нельзя делать на Прокла Плакальщика Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Двадцать пятый день июля в народном календаре славян носил имя Прокла Плакальщика, или Прокла — великие росы. Связан он с памятью священномученика Прокла. Это время считалось поворотным в летнем цикле, когда природа начинала готовиться к осени, а погодные явления и поведение живого мира становились важными предсказателями будущего. Особое внимание уделялось росам, дождям и поведению животных и птиц.

Погодные приметы на 25 июля

  • Главная примета дня — обильные утренние росы. Считалось, что они обладают особой силой, целебной и магической. Если роса на Прокла густая и долго не высыхает — это к ясной и солнечной погоде в ближайшие дни. Напротив, отсутствие росы или очень слабая роса предвещала ненастье и возможные дожди.

  • Дождь на Прокла имел двоякое значение. Моросящий, тихий дождь сулил затяжное ненастье. А вот сильный, но непродолжительный ливень, особенно с громом, считался добрым знаком, обещающим отличный урожай грибов в конце лета и осенью. Гроза в этот день воспринималась как знак очищения.

  • Если утренний туман стелется по воде или земле и быстро рассеивается — жди ясного и теплого дня. Густой, долго не расходящийся туман предрекал дожди в ближайшее время.

  • Сильный, порывистый ветер на Прокла считался недобрым знаком, сулящим ветреную и неустойчивую погоду до конца лета, что могло повредить урожаю. Теплый южный ветер, напротив, обещал тепло.

25 июля — Прокл Плакальщик: строгие запреты и приметы на погоду и животных 25 июля — Прокл Плакальщик: строгие запреты и приметы на погоду и животных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на основе поведения зверей и птиц на Прокла Плакальщика

  • Если ласточки и стрижи весь день летают очень высоко в небе — это верная примета к устойчивой хорошей погоде. Если же они носятся низко над самой землей, почти касаясь ее, — жди скорого ненастья и дождя.

  • Куры, ощипывающие свои перья или вертящие хвостами во дворе на Прокла, предвещали дождь. Если же они спокойно копошатся в пыли — погода будет сухой.

  • Карканье ворон, собравшихся стаей и кружащих беспокойно, считалось предвестником ухудшения погоды, возможной грозы.

  • Ранний и дружный вылет пчел из ульев говорил о том, что день будет погожим. Если пчелы вялые, неохотно покидают улей — возможен дождь или похолодание.

  • Замечали: если лошадь на Прокла часто фыркает и трясет головой — это к скорому дождю. Спокойное поведение сулило сухую погоду.

Приметы на основе поведения зверей и птиц на Прокла Плакальщика Приметы на основе поведения зверей и птиц на Прокла Плакальщика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически нельзя делать 25 июля

  • Само прозвище «Плакальщик» накладывало табу на беспричинный плач. Считалось, что слезы в этот день могли «притянуть» настоящие беды и горести, наполнить жизнь печалью.

  • Особенно строго запрещалось вывешивать белье на улице. Верили, что росы на Прокла, несмотря на их целебность, могли «напитать» белье скорбью и слезами, принести несчастье тому, кто его наденет.

  • Любая работа с иглой или спицами считалась крайне нежелательной. Существовало поверье, что это может «зашить» удачу, привлечь ссоры в дом или даже навлечь болезнь на глаза.

  • Любая негативная энергия в этот день, по поверьям, усиливалась многократно и могла вернуться бумерангом неприятностей. Следовало сохранять мир и доброжелательность.

  • День считался неподходящим для начала любых дел из-за своей «плачущей» энергетики. Рекомендовалось завершать текущие проекты, а новые отложить.

Что нужно сделать обязательно на Прокла Плакальщика

  • Собрать утреннюю росу было главным делом дня. Целебную росу собирали до восхода солнца чистой тканью с травы, умывались ею для красоты и здоровья, поили больных, окропляли углы дома и хлева для защиты от сглаза, нечистой силы и болезней (особенно «морового поветрия» — эпидемий). Считалось, что роса на Прокла обладает особой силой.

  • День Прокла Плакальщика был связан с поминовением ушедших предков. Следовало сходить на кладбище, привести могилы в порядок, поставить свечи в церкви.

  • Провести день в благочестии и спокойствии. Рекомендовалось сходить в церковь, помолиться, избегать суеты и шумных развлечений, посвятить время семье и домашним делам.

  • Также в этот день внимательно следили за погодой, росой, поведением птиц и животных, чтобы сделать выводы о предстоящей погоде и урожае.

День Прокла Плакальщика — это день глубокой связи с природой, почитания предков и осторожного отношения к миру тонких энергий, где каждая росинка и поведение птицы несли важное знание для наблюдательного человека.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 21 по 27 июля 2025 года для всех знаков зодиака.

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