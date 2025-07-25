25 июля — Прокл Плакальщик: строгие запреты и приметы на погоду и животных

Двадцать пятый день июля в народном календаре славян носил имя Прокла Плакальщика, или Прокла — великие росы. Связан он с памятью священномученика Прокла. Это время считалось поворотным в летнем цикле, когда природа начинала готовиться к осени, а погодные явления и поведение живого мира становились важными предсказателями будущего. Особое внимание уделялось росам, дождям и поведению животных и птиц.

Сильный, порывистый ветер на Прокла считался недобрым знаком, сулящим ветреную и неустойчивую погоду до конца лета, что могло повредить урожаю. Теплый южный ветер, напротив, обещал тепло.

Если утренний туман стелется по воде или земле и быстро рассеивается — жди ясного и теплого дня. Густой, долго не расходящийся туман предрекал дожди в ближайшее время.

Дождь на Прокла имел двоякое значение. Моросящий, тихий дождь сулил затяжное ненастье. А вот сильный, но непродолжительный ливень, особенно с громом, считался добрым знаком, обещающим отличный урожай грибов в конце лета и осенью. Гроза в этот день воспринималась как знак очищения.

Главная примета дня — обильные утренние росы. Считалось, что они обладают особой силой, целебной и магической. Если роса на Прокла густая и долго не высыхает — это к ясной и солнечной погоде в ближайшие дни. Напротив, отсутствие росы или очень слабая роса предвещала ненастье и возможные дожди.

Если ласточки и стрижи весь день летают очень высоко в небе — это верная примета к устойчивой хорошей погоде. Если же они носятся низко над самой землей, почти касаясь ее, — жди скорого ненастья и дождя.

Куры, ощипывающие свои перья или вертящие хвостами во дворе на Прокла, предвещали дождь. Если же они спокойно копошатся в пыли — погода будет сухой.

Карканье ворон, собравшихся стаей и кружащих беспокойно, считалось предвестником ухудшения погоды, возможной грозы.

Ранний и дружный вылет пчел из ульев говорил о том, что день будет погожим. Если пчелы вялые, неохотно покидают улей — возможен дождь или похолодание.