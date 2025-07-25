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25 июля 2025 в 01:52

«Пуленепробиваемый»: на Западе раскусили опасное заблуждение Зеленского

Подполковник Дэвис заявил, что Зеленский ошибочно считает себя неуязвимым

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в собственной безнаказанности, в связи с чем принял скандальный закон об антикоррупционных органах на Украине, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в ходе беседы с британским дипломатом Яном Праудом в эфире YouTube-канала Deep Dive. По мнению аналитика, политик вообразил, что может «делать все, что захочет».

Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет, — сказал он.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «послал» американского коллегу Дональда Трампа. Президент Украины хочет избежать ответственности за хищения ресурсов США и «увильнуть» от исполнения ресурсной сделки, пояснил он.

Тем временем аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.

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