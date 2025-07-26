В Госдуме рассказали об изменении законов для россиян в августе

В Госдуме рассказали об изменении законов для россиян в августе В Госдуме рассказали, какие ключевые изменения ждут россиян с 1 августа

С августа в России вступают в силу новые правила, которые коснутся многих аспектов повседневной жизни граждан, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT. Первое изменение касается отключения от рассылок.

Теперь абоненты мобильной связи смогут просто уведомить оператора о нежелании получать рекламные и информационные сообщения. После подачи такого запроса оператор обязан прекратить рассылку. Для этого не потребуется обращаться в техподдержку или искать специальные пункты в договоре — достаточно направить одно уведомление.

Также с 3 августа начнет действовать новый стандарт оказания услуг по ортезированию инвалидов. Документ подробно описывает все этапы процедуры — от подготовки и изготовления ортезов до обучения пациентов правильному использованию и ремонту изделий. В нем указаны перечень специалистов и требования к оснащению медицинских учреждений. Это сделает процесс более прозрачным и удобным для пациентов.

Еще одно нововведение связано с маркировкой товаров. К концу августа завершатся эксперименты с системами маркировки таких товаров, как отопительные приборы, пиротехника, стройматериалы, оптоволоконная продукция и учебники. Вся эта продукция должна будет правильно учитываться через систему «Честный знак». Покупатели смогут проверить подлинность товаров, а бизнесам нужно заранее промаркировать остатки, иначе продажа будет невозможна.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что законопроект о запрете размещения алкомаркетов вблизи жилых домов, вероятнее всего, останется без поддержки депутатов Госдумы. Согласно инициативе, подобные магазины смогут работать как минимум на расстоянии 100 м от городского жилья. По его словам, потенциальные ограничения затронут многие города практически полностью.