Национальный рекламный форум пройдет с 11 по 13 ноября

Национальный рекламный форум пройдет в «КАРО 11 Октябрь» с 11 по 13 ноября. Мероприятие проведут в юбилейный, десятый раз. Посетить ивент планируют 6 тыс. человек.

Мы особенно внимательно относимся к формированию деловой программы: анализируем тенденции рынка, чтобы найти действительно релевантные темы для профессионального сообщества. В рамках юбилейного сезона мы продолжим ломать шаблоны конференций и представим новые форматы. Я уверен, мы сможем объединить максимальное количество спикеров и гостей, чтобы в очередной раз подтвердить статус главного события в рекламной индустрии, — рассказал первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), глава оргкомитета Недели рекламы и НРФ, академик Российской академии рекламы Валентин Смоляков.

Каждый день форума будет посвящен определенной тематике — стратегическим инициативам, контенту и креативу, а также диджитал-сфере. Также в рамках мероприятия пройдет «СУПЕР НРФ» в улучшенном формате.

