В украинском городе прогремел взрыв

Взрыв произошел в городе Днепропетровск (Днепр) на юго-востоке Украины, сообщило украинское агентство «Укринформ». Журналисты не уточнили подробности происшествия.

В материале указано, что, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

Также СМИ информировали, что киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого стало известно, что в Киеве произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе, а также в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточнялось.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявлял, что в Соломенском районе Киева загорелись склады. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.