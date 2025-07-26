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26 июля 2025 в 00:45

26 июля, Гаврилов день: погодные приметы, запреты и обязательные дела

Приметы на 26 июля — что можно и нельзя делать на Гаврилу Летнего Приметы на 26 июля — что можно и нельзя делать на Гаврилу Летнего Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

26 июля в народном календаре носит несколько названий: день Архангела Гавриила (Гаврила Летний) и Степан Савватей (Сеногной). Этот день считался важной вехой в летнем цикле, связанной с погодой, урожаем и поведением природы. Наблюдения веков закрепились в приметах, которые наши предки использовали для предсказаний и планирования дел. Расскажем о наиболее значимых.

Погодные приметы на Гаврилу Летнего

  • Дождь 26 июля считался самым добрым знаком. «Дождь на Гаврилу — к богатому урожаю хлебов», «Гаврила мокрый — мужик с пирогом». Обещал не только хороший урожай зерновых в текущем году, но и обилие сена для скота.

  • Гроза 26 июля предвещала затяжные дожди. «Гром на Архангела Гавриила — к мокрому ненастью». Считалось, что дожди после грома в этот день будут идти долго, что могло помешать сенокосу.

  • Утренний туман над водой сулил отличный грибной сезон. «Туман по воде стелется — грибов в лесу величается». Особенно ждали белых грибов и подберезовиков.

  • Солнечная и сухая погода хотя и хороша для сенокоса, но «Солнце печет Гаврилу — осень сухая придет». Предвещала засушливую осень, что могло плохо сказаться на озимых посевах.

  • Сильная роса утром была предвестницей ясного дня. «Роса густа на Гаврилу — день будет ясен».

26 июля Гаврилов день: погодные приметы, запреты и обязательные дела 26 июля Гаврилов день: погодные приметы, запреты и обязательные дела Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на основе поведения зверей и птиц в Гаврилов день

  • Ласточки и стрижи низко летают: как и во многие другие дни, это верный признак приближающегося дождя. «Птица в небе еле машет — к дождю на Гаврилов день».

  • Муравьи спешно прячутся в муравейник, заделывая входы: предвещало сильную грозу или продолжительный ливень. «Муравейник закрыт — жди грозы лихой».

  • Комары и мошки злее обычного: «Мошкара столбом вьется — к теплу и ведру». Считалось, что их небывалая активность указывала на установление жаркой и сухой погоды.

  • Пчелы ведут себя агрессивно, сильно «зудят» — это также предсказывало жару. «Пчела злится — солнце палит».

  • Куры рано на насест садятся: считалось признаком скорого ненастья. «Куры рано спать пошли — дожди к утру пришли».

Что категорически нельзя делать 26 июля

  • Ссориться, ругаться, сквернословить: считалось, что Архангел Гавриил — вестник добрых вестей, и конфликты в этот день принесут большие неприятности и раздоры надолго. «На Гаврилу ругань поднимешь — ангела отгонишь».

  • Лениться и бездельничать: день требовал труда, особенно связанного с сеном. Лень сулила бедность и неудачи в делах. «Лежебока на Гаврилу — голодает зиму».

  • Оставлять сено неубранным или неукрытым: если шел дождь (пусть и благодатный), неубранное сено считалось большим грехом и нерадением, могло «накликать» гниение всего заготовленного корма. Отсюда и второе народное название дня «Сеногной».

  • Проводить крупные финансовые сделки или давать деньги в долг: считалось, что сделки в этот день могут быть невыгодными или привести к долгам. Деньги, отданные 26 июля, могли «не вернуться».

Что категорически нельзя делать 26 июля Что категорически нельзя делать 26 июля Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что нужно сделать обязательно 26 июля

  • Заготовить целебные травы: считалось, что травы, собранные на Гаврилу, обладают особой силой. Особенно ценились зверобой и душица. Их сушили на зиму для лечения и защиты дома.

  • Работать в поле, косить и убирать сено — главная обязанность дня. Даже если шел обещанный приметами дождь, старались успеть укрыть или убрать скошенное сено. «На Гаврилу коси, пока роса».

  • Помолиться Архангелу Гавриилу: просили защиты, помощи в делах, дарования мудрости и добрых вестей.

  • Следить за погодой и поведением природы: внимательные наблюдения считались залогом правильных решений на ближайшее время в хозяйственных делах.

  • Провести день в мире и согласии с семьей: поддержание добрых отношений в этот день сулило семейное благополучие.

26 июля — день Архангела Гавриила и Степана Савватея — был важным рубежом в крестьянском году. Погодные приметы и наблюдения за животными помогали предсказать урожайность, погоду на осень и успех сенокоса. Главными заветами дня были труд (особенно сенокос), запрет на ссоры и лень, обязательная заготовка целебных трав и стремление к миру в семье. Следование этим традициям, по народным представлениям, обеспечивало благополучие и удачу.

Ранее мы рассказали, к чему снится малина.

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запреты
июль
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Екатерина Метелева
Е. Метелева
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