26 июля, Гаврилов день: погодные приметы, запреты и обязательные дела

26 июля в народном календаре носит несколько названий: день Архангела Гавриила (Гаврила Летний) и Степан Савватей (Сеногной). Этот день считался важной вехой в летнем цикле, связанной с погодой, урожаем и поведением природы. Наблюдения веков закрепились в приметах, которые наши предки использовали для предсказаний и планирования дел. Расскажем о наиболее значимых.

Дождь 26 июля считался самым добрым знаком. «Дождь на Гаврилу — к богатому урожаю хлебов», «Гаврила мокрый — мужик с пирогом». Обещал не только хороший урожай зерновых в текущем году, но и обилие сена для скота.

Гроза 26 июля предвещала затяжные дожди. «Гром на Архангела Гавриила — к мокрому ненастью». Считалось, что дожди после грома в этот день будут идти долго, что могло помешать сенокосу.

Утренний туман над водой сулил отличный грибной сезон. «Туман по воде стелется — грибов в лесу величается». Особенно ждали белых грибов и подберезовиков.

Солнечная и сухая погода хотя и хороша для сенокоса, но «Солнце печет Гаврилу — осень сухая придет». Предвещала засушливую осень, что могло плохо сказаться на озимых посевах.