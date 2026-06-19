Власти одного региона опровергли слухи о запрете электросамокатов

На территории Крыма ввели запрет исключительно на мотоциклы и мопеды, а не на электросамокаты и другие СИМ, заявил в беседе с телеканалом «Крым 24» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. По его словам, соответствующее решение приняли в целях создать спокойную обстановку для работы ряда специалистов.

Запрет установил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнил Крючков. Он пояснил, что двигатели мотоциклов и мопедов могут создавать шум, схожий со звуком БПЛА. Запрет на их использование важен для обеспечения безопасности работы специальных подразделений.

Ранее главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с предложением уменьшить квоту на число электросамокатов, которые кикшеринговые сервисы смогут размещать в городе в следующем году. В письме приводятся данные о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за январь — май текущего года.