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19 июня 2026 в 14:32

Власти одного региона опровергли слухи о запрете электросамокатов

Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи о запрете электросамокатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На территории Крыма ввели запрет исключительно на мотоциклы и мопеды, а не на электросамокаты и другие СИМ, заявил в беседе с телеканалом «Крым 24» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. По его словам, соответствующее решение приняли в целях создать спокойную обстановку для работы ряда специалистов.

Запрет установил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнил Крючков. Он пояснил, что двигатели мотоциклов и мопедов могут создавать шум, схожий со звуком БПЛА. Запрет на их использование важен для обеспечения безопасности работы специальных подразделений.

Ранее главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с предложением уменьшить квоту на число электросамокатов, которые кикшеринговые сервисы смогут размещать в городе в следующем году. В письме приводятся данные о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за январь — май текущего года.

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