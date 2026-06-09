Электросамокатов в Москве может стать меньше МВД предложило сократить число электросамокатов в Москве в 2027 году

Главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с предложением уменьшить квоту на число электросамокатов, которые кикшеринговые сервисы смогут размещать в городе в следующем году, передает РБК. В письме приводятся данные о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за январь — май текущего года.

Так, число аварий выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 306 происшествий. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. Один человек погиб, еще 320 получили травмы. Несовершеннолетние арендаторы самокатов 58 раз сбивали пешеходов. Еще в 19 эпизодах водители СИМ покинули место происшествия.

Согласно одному из положений договора, заключенного между ЦОДД Москвы и операторами кикшеринговых сервисов, ЦОДД имеет право сокращать количество самокатов или электровелосипедов на тысячу штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний. Для снятия ограничения оператору необходимо направить запрос в ЦОДД после устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разрабатывает новую модель аренды электросамокатов, в которой будет предусмотрена верификация пользователей по биометрии. Такую идентификацию предложили закрепить в новом регулировании для средств индивидуальной мобильности.