Саммит Евросоюза рассмотрел предложение Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий о возможном запрете въезда для ветеранов СВО, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети. По итогам встречи лидеры ЕС не приняли окончательного решения по данной инициативе.

В итоговом документе отмечается, что Европейский совет принял предложение к сведению. Также участникам профильных структур рекомендовано продолжить техническую работу для оценки возможных вариантов реализации инициативы.

Лидеры Евросоюза отдельно подчеркнули, что вопросы визовой политики находятся в компетенции государств-членов. Это означает, что предложенные меры в нынешнем виде не получили полной поддержки на уровне саммита ЕС.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС приняли решение на саммите в Брюсселе запретить въезд в объединение всем российским ветеранам СВО на Украине. Отмечается, что Брюссель уже обеспечил подготовку 90 тыс. солдат для Киева.

До этого историк Владимир Андреев выразил мнение, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Брюсселя. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС. Как отметил эксперт, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться.