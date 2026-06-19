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19 июня 2026 в 05:36

Инициатива Каллас по ветеранам СВО встретила новые препятствия

Саммит ЕС рекомендовал Каллас доработать идею о запрете въезда ветеранам СВО

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Саммит Евросоюза рассмотрел предложение Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий о возможном запрете въезда для ветеранов СВО, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети. По итогам встречи лидеры ЕС не приняли окончательного решения по данной инициативе.

В итоговом документе отмечается, что Европейский совет принял предложение к сведению. Также участникам профильных структур рекомендовано продолжить техническую работу для оценки возможных вариантов реализации инициативы.

Лидеры Евросоюза отдельно подчеркнули, что вопросы визовой политики находятся в компетенции государств-членов. Это означает, что предложенные меры в нынешнем виде не получили полной поддержки на уровне саммита ЕС.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС приняли решение на саммите в Брюсселе запретить въезд в объединение всем российским ветеранам СВО на Украине. Отмечается, что Брюссель уже обеспечил подготовку 90 тыс. солдат для Киева.

До этого историк Владимир Андреев выразил мнение, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Брюсселя. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС. Как отметил эксперт, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться.

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