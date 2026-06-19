Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 06:00

Две волны повышения: как будут индексировать пенсии, кого коснется

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить действующий порядок индексации страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежней схеме повышения выплат с 1 февраля. Кроме того, в Госдуме обсуждают идею увеличения накопительных и страховых пенсий для работающих пенсионеров. На сколько проиндексируют выплаты и почему их получают россияне, не имеющие трудового стажа, — в материале NEWS.ru.

Какой предусмотрен порядок индексации пенсий в следующем году

Первое повышение пенсий планируют провести 1 февраля, на этом этапе суммы увеличат в соответствии с уровнем фактической инфляции. С 1 апреля пенсии поднимут уже с учетом возможностей бюджета Социального фонда (СФР).

«Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую и привычную модель — с 1 января», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в последние два года страховые пенсии индексировались с начала января. В 2025-м выплаты повысили с 1 января, после чего с 1 февраля пенсии дополнительно проиндексировали, чтобы размер увеличения оказался не ниже фактической инфляции.

Как пенсии индексируются сейчас

В настоящее время в России применяют поэтапную корректировку пенсий, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой метод помогает выровнять нагрузку на бюджет.

«Это четко продуманный механизм, привязанный к реальным экономическим показателям. Реализованный правительством подход, направленный на индексацию пенсий для каждой категории пенсионеров в четко установленный момент, является наиболее оправданным. Он позволяет „сгладить“ нагрузку на бюджет, компенсировать пенсионерам инфляционные процессы, а также повысить адресность выплат», — отметил Щербаченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт подчеркивает, что с января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Это привело к росту среднего размера страховых пенсий до уровня в 27,2 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий с 1 апреля позволила увеличить на 6,8% доходы граждан, у которых отсутствует необходимый стаж работы, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца.

Все перерасчеты осуществлялись автоматически. Подача заявлений для предоставления услуги не требовалась, добавил он.

На сколько проиндексируют пенсии в будущем

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что размер индексации будет зависеть от страховых взносов, уплачиваемых работодателем. Ожидается, что максимальная доплата составит не более 470,28 рубля. В октябре будет проведена индексация военных пенсий. В бюджете заложен их рост на 4%.

«Особое внимание заслуживает переход на новую систему индексации страховых пенсий. Она начнет действовать с 2027 года. Размер индексации будет привязан к реальным экономическим показателям», — пояснила экономист.

С 1 февраля граждане получат прибавку к пенсии на уровне фактической инфляции, а с 1 апреля выплаты скорректируют исходя из реальных доходов СФР. Это позволит перейти на двухэтапную корректировку получаемых доходов, что сделает новую систему более адаптивной и чувствительной к реальной экономической ситуации.

Почему неработающие россияне получают пенсию

Председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина считает, что выплата пенсий неработающим россиянам — это не «подарок» от государства, а демонстрация социальной солидарности.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«Социальная пенсия — это не награда за бездействие, а гарантия того, что в старости человек не окажется в полной материальной беспомощности. Это элемент социальной солидарности. Общество через федеральный бюджет берет на себя ответственность за тех, кто по не зависящим от них обстоятельствам не смог сформировать страховой стаж», — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

При этом важно помнить, что базовую сумму социальной пенсии государство устанавливает фиксированно и индексирует отдельно от страховой, добавила она. Горелкина уточнила, что важно платить пенсию тем, у кого нет стажа, поскольку это вопрос социальной стабильности. Она отметила, что предотвращение острой бедности среди пожилых людей снижает нагрузку на другие социальные институты (например, на систему социальной помощи в кризисных ситуациях).

По мнению эксперта, базу социальной пенсии нельзя изменить, но есть другие работающие механизмы. В частности, необходимо проверить право на социальную доплату до прожиточного минимума (ПМ) в регионе, если сумма пенсии и другие выплаты ниже регионального ПМ. Разницу доплачивает государство (часто автоматически). Кроме того, следует изучить другие меры поддержки: льготы на ЖКУ, проезд, а также лекарства. Они позволяют повысить качество жизни. Наконец, если есть возможность в будущем оформить добровольные пенсионные взносы или участвовать в программе долгосрочных сбережений, данный шаг создаст дополнительный источник дохода, независимый от государственной пенсии.

Читайте также:

Выплаты и льготы для тех, кому за 60, в 2026-м: полный список, как оформить

Пенсия 500 тысяч возможна. Стаж — не главное: что влияет на размер пенсии

Льготы пенсионерам после 80 лет в 2026 году: кому положены и как оформить

Экономика
Россия
пенсии
индексация пенсий
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость золота обновила минимум с 12 июня 2026 года
Нутрициолог объяснила, почему нельзя садиться на диеты после отпуска
Два человека пострадали после взрыва газа в Новосибирске
Мошенники начали предлагать выпускникам исправить результаты ЕГЭ
Раскрыто, как не потерять деньги из-за разнотона материала при ремонте
Контакты ЕС с Россией вызвали недовольство ряда стран Европы
Огнемет «Солнцепек» уничтожил цели ВСУ одним ударом в Сумской области
Операторы дронов ВС РФ помогли взять важный опорный пункт ВСУ
Нутрициолог дала советы мамам, чьи дети плохо едят в отпуске или отелях
Две волны повышения: как будут индексировать пенсии, кого коснется
Молодоженам в России хотят сделать необычный подарок от государства
«Солнцепек» разнес объекты ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 19 июня
В Вашингтоне раскрыли, что может произойти на ядерных объектах Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июня
Названо число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Инициатива Каллас по ветеранам СВО встретила новые препятствия
На таможне пресекли необычную попытку вывоза частей краснокнижных животных
Трамп высказался об итогах соглашения США и Ирана
Эксперт разъяснила правила досрочной пенсии для артистов балета
«Ученики теперь мои коллеги»: Москвина о мотивации воспитанников-чемпионов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.