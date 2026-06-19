Две волны повышения: как будут индексировать пенсии, кого коснется

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить действующий порядок индексации страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежней схеме повышения выплат с 1 февраля. Кроме того, в Госдуме обсуждают идею увеличения накопительных и страховых пенсий для работающих пенсионеров. На сколько проиндексируют выплаты и почему их получают россияне, не имеющие трудового стажа, — в материале NEWS.ru.

Какой предусмотрен порядок индексации пенсий в следующем году

Первое повышение пенсий планируют провести 1 февраля, на этом этапе суммы увеличат в соответствии с уровнем фактической инфляции. С 1 апреля пенсии поднимут уже с учетом возможностей бюджета Социального фонда (СФР).

«Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую и привычную модель — с 1 января», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в последние два года страховые пенсии индексировались с начала января. В 2025-м выплаты повысили с 1 января, после чего с 1 февраля пенсии дополнительно проиндексировали, чтобы размер увеличения оказался не ниже фактической инфляции.

Как пенсии индексируются сейчас

В настоящее время в России применяют поэтапную корректировку пенсий, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой метод помогает выровнять нагрузку на бюджет.

«Это четко продуманный механизм, привязанный к реальным экономическим показателям. Реализованный правительством подход, направленный на индексацию пенсий для каждой категории пенсионеров в четко установленный момент, является наиболее оправданным. Он позволяет „сгладить“ нагрузку на бюджет, компенсировать пенсионерам инфляционные процессы, а также повысить адресность выплат», — отметил Щербаченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт подчеркивает, что с января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Это привело к росту среднего размера страховых пенсий до уровня в 27,2 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий с 1 апреля позволила увеличить на 6,8% доходы граждан, у которых отсутствует необходимый стаж работы, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца.

Все перерасчеты осуществлялись автоматически. Подача заявлений для предоставления услуги не требовалась, добавил он.

На сколько проиндексируют пенсии в будущем

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что размер индексации будет зависеть от страховых взносов, уплачиваемых работодателем. Ожидается, что максимальная доплата составит не более 470,28 рубля. В октябре будет проведена индексация военных пенсий. В бюджете заложен их рост на 4%.

«Особое внимание заслуживает переход на новую систему индексации страховых пенсий. Она начнет действовать с 2027 года. Размер индексации будет привязан к реальным экономическим показателям», — пояснила экономист.

С 1 февраля граждане получат прибавку к пенсии на уровне фактической инфляции, а с 1 апреля выплаты скорректируют исходя из реальных доходов СФР. Это позволит перейти на двухэтапную корректировку получаемых доходов, что сделает новую систему более адаптивной и чувствительной к реальной экономической ситуации.

Почему неработающие россияне получают пенсию

Председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина считает, что выплата пенсий неработающим россиянам — это не «подарок» от государства, а демонстрация социальной солидарности.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«Социальная пенсия — это не награда за бездействие, а гарантия того, что в старости человек не окажется в полной материальной беспомощности. Это элемент социальной солидарности. Общество через федеральный бюджет берет на себя ответственность за тех, кто по не зависящим от них обстоятельствам не смог сформировать страховой стаж», — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru.

При этом важно помнить, что базовую сумму социальной пенсии государство устанавливает фиксированно и индексирует отдельно от страховой, добавила она. Горелкина уточнила, что важно платить пенсию тем, у кого нет стажа, поскольку это вопрос социальной стабильности. Она отметила, что предотвращение острой бедности среди пожилых людей снижает нагрузку на другие социальные институты (например, на систему социальной помощи в кризисных ситуациях).

По мнению эксперта, базу социальной пенсии нельзя изменить, но есть другие работающие механизмы. В частности, необходимо проверить право на социальную доплату до прожиточного минимума (ПМ) в регионе, если сумма пенсии и другие выплаты ниже регионального ПМ. Разницу доплачивает государство (часто автоматически). Кроме того, следует изучить другие меры поддержки: льготы на ЖКУ, проезд, а также лекарства. Они позволяют повысить качество жизни. Наконец, если есть возможность в будущем оформить добровольные пенсионные взносы или участвовать в программе долгосрочных сбережений, данный шаг создаст дополнительный источник дохода, независимый от государственной пенсии.

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