В России могут изменить срок индексации страховых пенсий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сохранить действующий порядок индексации страховых пенсий с 1 января, а не возвращаться к прежней схеме повышения выплат с 1 февраля, передают РИА Новости. Со следующего года предусмотрен иной порядок индексации.

Планируется, что первое повышение будет проводиться с 1 февраля на уровень фактической инфляции, а затем с 1 апреля с учетом возможностей бюджета Социального фонда.

Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель — с 1 января, — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что в последние два года страховые пенсии индексировались именно с начала года. В прошлом году повышение выплат было произведено с 1 января, после чего с 1 февраля пенсии дополнительно проиндексировали, чтобы размер увеличения оказался не ниже фактической инфляции.

Ранее директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова сообщила, что россияне, у которых никогда не было официального трудоустройства, могут претендовать только на социальную пенсию по старости, средний размер которой в настоящее время составляет около 16,5 тыс. рублей. Право на нее возникает позже обычного.