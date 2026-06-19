Раскрыто, как не потерять деньги из-за разнотона материала при ремонте Эксперт Алексей Орехов: материал с разнотоном можно вернуть в магазин до монтажа

Партию материалов с разнотоном можно вернуть в магазин до монтажа, чтобы не тратить деньги впустую, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, у покупателя есть две недели, чтобы получить компенсацию за товар ненадлежащего качества.

Внешняя отделка требует более пристального внимания, чем внутренняя, потому что на улице разнотон виден особенно хорошо — при ярком солнечном свете, под разными углами и на большой площади. Исправлять ошибки на фасаде или кровле намного дороже и хлопотнее, чем внутри помещения. Если вы обнаружили несостыковки до начала монтажа, ни в коем случае не подписывайте акт приемки, зафиксируйте несоответствие на фото при дневном свете, сфотографируйте маркировку на всех коробках и немедленно свяжитесь с продавцом. У вас есть законные 14 дней на обмен или возврат товара ненадлежащего качества, — посоветовал Орехов.

По его словам, если материал уже уложен, а разнотон обнаружился, это почти всегда ведет к демонтажу и переделке за счет покупателя. В таком случае, подчеркнул эксперт, единственное спасение — это доказательство, что продавец или подрядчик нарушили условия и смешали различные партии без согласования с покупателем.

Возьмем кровлю из металлочерепицы или профнастила — это один из самых частых поводов для претензий. При приемке таких листов нужно сверить номер партии на всех упаковках, проверить RAL-номер цвета с заказом и обязательно визуально сравнить несколько листов из разных пачек на солнце. Некоторые производители наносят QR-код, по которому можно получить полную информацию о партии. Здесь важно понимать, что отклонение до 5% по цветовому тону считается нормой и не является браком. Выходит, доказать, что это дефект, почти невозможно. Единственная реальная защита — не допустить смешения партий с самого начала, — заключил Орехов.

Ранее совладелец группы «Родина» Антон Винер заявил, что покупка квартиры без чистовой отделки зачастую приводит к дополнительным расходам, которые могут составлять до трети стоимости жилья. По его словам, многие новые владельцы сталкиваются с невозможностью сразу въехать в квартиру и вынуждены откладывать ремонт на месяцы из-за финансовых трудностей.