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19 июня 2026 в 05:43

В Вашингтоне раскрыли, что может произойти на ядерных объектах Ирана

AP: Уиткофф заявил о планах Ирана открыть объекты для инспекции МАГАТЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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МАГАТЭ может получить доступ к ядерным объектам Ирана для проведения инспекций, сообщил Associated Press спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По его словам, Тегеран намерен пригласить агентство ООН по атомной энергии для проверки своих ядерных объектов.

Он также заявил, что МАГАТЭ сможет начать работу по установлению и раскрытию местонахождения имеющегося у Ирана обогащенного материала. Допуск инспекторов не предусмотрен меморандумом между Вашингтоном и Тегераном, однако содержится в подготовленном письме иранской стороны в организацию, уточнил Уиткофф.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил: Тегеран подтвердил свою позицию по вопросу обогащенного урана и не будет его вывозить. Он уточнил, что одним из возможных вариантов обращения с такими материалами может быть их разубоживание на территории Ирана.

До этого президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

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Стив Уиткофф
МАГАТЭ
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