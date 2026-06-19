После взрыва в жилом доме Новосибирска спасли четырех человек

После взрыва в жилом доме Новосибирска спасли четырех человек

Четыре человека спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где ранее произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщили в региональном управлении МЧС. Сотрудники спасательной службы вывели людей из здания с помощью трехколенной лестницы.

После эвакуации всех спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи. В МЧС уточнили, что информация носит предварительный характер и поступила по оперативным данным.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Информацию о происшествии он получил от министра здравоохранения региона. Травников уточнил, что в результате хлопка пострадали два человека.

До этого в московском районе Митино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в котором пострадали люди. На место инцидента были направлены оперативные службы.