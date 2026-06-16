Скончался спасавший заложников в Буденновске ветеран «Альфы» Умер ветеран «Альфы» Долгополов, спасавший людей в Буденновске и на Дубровке

Подполковник Евгений Долгополов, участвовавший в освобождении заложников в Буденновске, Первомайском и на Дубровке, скончался на 59-м году жизни, сообщила ассоциация ветеранов соединения. Причины его ухода из жизни не уточняются.

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран подразделения антитеррора «Альфа» подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич. Он с детства мечтал стать офицером по примеру отца и деда, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба городской администрации Орловской области сообщила, что ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Алексей Васильевич Левов скончался в возрасте 99 лет. Это событие стало трагедией для жителей города.

Также актриса театра и кино Алиса Песоцкая скончалась на 54-м году жизни. Причиной ее смерти стала онкология, сообщили в окружении артистки.

До этого умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Как уточнили в театре Российской армии, причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии.