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19 июня 2026 в 06:42

Стоимость золота обновила минимум с 12 июня 2026 года

Золото впервые с 12 июня подешевело ниже $4200 за унцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опустилась ниже отметки в $4200 (307 тыс. рублей) за тройскую унцию впервые с 12 июня. По данным торговой площадки, на 05:06 мск цена драгоценного металла снижалась на 1,12% и составляла $4198,2 за тройскую унцию.

Спустя несколько минут снижение немного замедлилось. По состоянию на 05:10 мск стоимость августовского фьючерса на золото находилась на уровне $4199,3 за унцию, что на 1,1% ниже предыдущих значений.

Одновременно дешевело и серебро. Цена июльского фьючерса на этот металл опустилась на 2,25%, до $64,825 за тройскую унцию.

Ранее стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась ниже отметки в $4300 (316 тыс. рублей) за тройскую унцию, свидетельствовали данные торговой площадки. Такое снижение было зафиксировано впервые с 23 марта 2026 года.

До этого данные лондонской биржи ICE показали, что стоимость июльского фьючерса на нефть эталонной марки Brent впервые с 11 мая текущего года опустилась ниже отметки в $99 (7,2 тыс. рублей) за баррель. По состоянию на 01:02 мск котировки североморской смеси падали на 4,58%.

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