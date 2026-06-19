Нутрициолог объяснила, почему нельзя садиться на диеты после отпуска Нутрициолог Шипарева: жесткие диеты после отпуска убивают метаболизм

Строгие диеты после отпуска могут негативно повлиять на метаболизм, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. По ее словам, жесткие ограничения в питании также способны спровоцировать образование камней в желчном пузыре.

Вернулись с моря. Чемодан разобран, сувениры вручены, а на весах — предательский плюс. Первый порыв — объявить голодовку и за неделю вернуть добротное тело. Но это критически опасно. Отпуск — это святое. Шведский стол, дегустации, коктейли. Организм честно накопил килограмм-другой, потому что его неделями кормили в режиме «гуляй, рванина». А теперь представьте: после такого изобилия он получает воду с лимоном и лист салата. Для обмена веществ это шок. Резкий дефицит калорий воспринимается как сигнал тревоги. Человек видит минус на весах и радуется, не подозревая, что слил мышечную ткань и посадил метаболизм в лужу, — поделилась Шипарева.

Она пояснила, что во время строгих диет организм переходит в режим энергосбережения: замедляется обмен веществ, снижается выработка гормонов щитовидной железы, повышается уровень кортизола. В результате, по словам нутрициолога, жир начинает откладываться еще быстрее, а уходит в первую очередь не он, а вода.

Жесткие ограничения работают ровно до первого дня рождения коллеги или вечернего набега на холодильник. Психика не выдерживает давления, и случается срыв. За ним — чувство вины, новый виток диеты и замкнутый круг. С каждым таким циклом удержать вес становится сложнее, а набрать — легче. Это называется «эффект йо-йо», и он знаком миллионам худеющих не понаслышке. Отдельная опасность подстерегает людей с недиагностированными проблемами желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. Резкое ограничение жиров после периода отпускных излишеств может спровоцировать застой желчи и образование камней, — заключила Шипарева.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский заявил, что за две недели действительно можно похудеть. По его словам, за этот период из организма выводится лишняя жидкость.