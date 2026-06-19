На угрозы Крыму РФ ответит морем огня: реакция Лаврова, цели «Искандеров»

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах «превратить Крым в остров». По его словам, ВСУ якобы изолируют республику при помощи БПЛА. В МИД РФ, впрочем, напомнили: на любой украинский беспилотник у России есть «противоядие». Зачем нужны провокационные заявления Федорова, какие провокации Киев может готовить в отношении Крыма и как Россия будет отвечать на угрозы полуострову — в материале NEWS.ru.

Что Федоров сказал о Крыме

Федоров на фоне атак ВСУ на мосты, ведущие в Крым, заявил о попытках Киева «изолировать» регион.

«Похоже, в ближайшем будущем Крым превратится в остров. А это может привести к совершенно неожиданным последствиям для России», — отметил глава украинского Минобороны.

Вскоре на его выпад отреагировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров заметил:

«Я не очень сильно понял, каким образом Федоров собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высказались на тему украинских «планов» и в Госдуме. Глава комитета по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости дать жесткий ответ на все попытки ВСУ создать трудности для крымчан.

«Мы должны ответить. Если ВСУ ударяют по одному мосту, ВС РФ должны уничтожать 10 украинских мостов», — указал он.

Почему в Киеве осмелели

Атаки по коммуникациям, ведущим в Крым, участились в начале июня и продолжаются до сих пор. За последние недели ВСУ нанесли серию ударов по переправам возле Чонгара и Геническа в Херсонской области. Впрочем, добиться желаемого Украине не удалось. 18 июня глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что, несмотря на атаки, транспортное сообщение с Крымом и Арбатской стрелкой сохраняется.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru объяснил браваду украинских властей неким измененным состоянием.

«В Киеве сейчас упиваются тем, что их дронам удалось долететь до Москвы, а еще Украине что-то перепало от Европы на саммите G7. Это просто эйфория, как у наркомана после дозы», — отметил он.

В то же время, подчеркнул собеседник, Крым и Севастополь остаются для Киева одним из главных раздражающих факторов.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Нидерланды Фото: Shao Haijun/XinHua/Global Look Press

«Они проиграли суд в Гааге, где за Россией признали Азовскую и Черноморскую акватории, отклонили требование о демонтаже Крымского моста, а Киеву ничего не обломилось. На этом фоне украинские власти пытаются что-то громкое заявить и сделать», — пояснил Дандыкин.

С этой точкой зрения согласился политолог, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов. Он напомнил, что угрозы Киева в адрес Крыма не прекращаются уже много лет.

«Это у них больная точка, больной вопрос, который с 2014 года не дает им ни есть, ни спать, ни жить. Поэтому, конечно, они хотят Крым превратить не то что в остров, а в Украину — добиться разрухи, голода и прочих ужасов», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как Москва накажет Киев за Крым

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что свои слова украинская власть пытается подкрепить действиями. И удары по сухопутным коридорам на полуостров — не единственное, на что готов пойти Киев.

«С этой угрозой мы справляемся, о чем и сказал Сергей Лавров. Но Украина также мечтает разрушить Крымский мост. Не исключаю, что ВСУ попытаются организовать какие-то массированные атаки — к этому нам надо быть готовыми и планировать оборону. Но в целом по поводу моста лично я спокоен — он у нас прикрыт хорошо», — отметил Антонов.

Политолог добавил, что Россия активно расширяет способы противодействия вооружениям противника. Так, например, появляются новые методы подавления сигналов управления БПЛА ВСУ.

Фото: ВС РФ в зоне СВО

«Даже украинские ресурсы пишут, что появились средства радиоэлектронной борьбы, способные „глушить“ Starlink. И я думаю, что эти технологии будут дальше дорабатываться, чтобы можно было прикрыть все критические участки нашей инфраструктуры и логистики», — отметил Антонов.

Дандыкин в свою очередь уверен: Россия будет отвечать на любые угрозы в адрес своих регионов комплексно и массированно.

«Наш ответ — это в первую очередь продвижение ВС РФ в зоне СВО. Сегодня освободили Александровку. Думаю, недолго осталось ждать вестей об освобождении Лимана и Константиновки. С учетом последних обстрелов гражданского населения, думаю, усилятся и наши ракетные удары. Последние действия Украины позволяют нам куда более жестко относиться к поражению тех объектов и живой силы противника, которые там находятся», — заметил военный эксперт.

При этом Антонов полагает, что может измениться и сама логика военных действий в отношении Украины.

«У нас многие говорят: они ударили по этому объекту, а мы им ответим. Но мы не должны отвечать. Мы должны просто уничтожать врага и побеждать. У нас не матч первой лиги. Идет очень серьезный конфликт. И мы должны просто выявлять и уничтожать объекты противника, его живую силу и руководящий состав — последний должен стать одной из приоритетных целей. Потому что дезорганизация на поле боя, как правило, куда быстрее приводит к краху обороны врага», — заключил политолог.

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