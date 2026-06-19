Эксперт разъяснила правила досрочной пенсии для артистов балета Медведникова: артисты балета могут выйти на пенсию после 15 лет стажа

Артисты балета в России имеют право на досрочный выход на пенсию после 15 лет, сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова. Право на досрочное пенсионное обеспечение зависит от продолжительности творческой деятельности.

Для артистов, исполняющих сольные партии, необходим стаж не менее 15 лет. Если артист не исполнял сольные партии, требуемый стаж составляет 20 лет.

Однако, одного стажа недостаточно. По словам эксперта, для назначения пенсии также необходимо накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. При этом первую пенсионную выплату можно получить только через пять лет после достижения необходимого стажа для досрочного выхода на пенсию.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что в РФ по ряду причин могут приостанавливать выплаты пенсии. С этим могут столкнуться люди с инвалидностью и те, кто получает пособие по потере кормильца.