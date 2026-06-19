На таможне пресекли необычную попытку вывоза частей краснокнижных животных Суд оштрафовал хабаровчанина на 500 тыс. рублей за вывоз 754 рогов сайгака

Бикинский городской суд Хабаровского края рассмотрел дело о незаконном перемещении через границу частей краснокнижного животного, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Фигурантом оказался 47-летний водитель пассажирского автобуса.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Как установил суд, в сентябре 2024 года мужчина пытался вывезти из Хабаровска за пределы страны 754 рога сайгака, однако был задержан на таможне. Также в доход государства были обращены конфискованные мобильные телефоны осужденного.

Ранее балтийские таможенники предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства. Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн руб.

До этого уссурийские таможенники пресекли контрабанду 12 тонн кеты в Китай. На основании выявленных фактов возбуждено уголовное производство, максимальная санкция по которому предусматривает 10-летний срок лишения свободы.

Кроме того, прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков на сумму более 50 млн рублей, которые незаконно провозили через границу. Четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.