В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей В морском порту Санкт-Петербурга предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет

Балтийские таможенники предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства, сообщила NEWS.ru пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн руб.

Нелегальный товар выявили в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» при сканировании контейнера с диванами, следовавшего в Европу. Товар был отправлен на досмотр, в ходе которого инспекторы обнаружили упакованные в полиэтиленовую пленку блоки сигарет, которые были спрятаны в конструкционных полостях мебели.

По факту контрабанды Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что уссурийские таможенники пресекли контрабанду 12 тонн кеты в Китай. На основании выявленных фактов возбуждено уголовное производство, максимальная санкция по которому предусматривает 10-летний срок лишения свободы.

Кроме того, в Москве таможенники изъяли более тонны прекурсора для производства мефедрона, который поступил в Россию из Центральной Азии. Запрещенное вещество перемещалось в фуре со сборным грузом — чайными сервизами, запчастями для самокатов и деталями кузова для автомобилей.