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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 18:01

В России призвали наказывать за отказ в укрытии во время атак ВСУ

Депутат Иванов призвал ввести ответственность за отказ в укрытии при атаках ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ввести ответственность за отказ в укрытии при атаках ВСУ после того, как москвичей не пустили в отель «Цитрус» во время налета БПЛА на «Сириус». В разговоре с NEWS.ru он назвал произошедшее вопиющим случаем.

То, что произошло в «Сириусе» — это вопиющий случай бессердечия и пренебрежения нормами человеческой морали. Две семьи с детьми оказались на улице в момент реальной угрозы, а им отказали в элементарной помощи под формальным предлогом. Если в такой ситуации человеку закрывают дверь перед носом — это уже не просто халатность, это преступное равнодушие. Считаю необходимым внести изменения в законодательство, чтобы отказ в укрытии граждан во время атак ВСУ или иных чрезвычайных ситуаций карался по всей строгости закона, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что отсутствие сирены и режима ЧС не отменяет опасности во время налета беспилотников. Депутат призвал граждан сообщать о подобных случаях и выразил надежду, что новый законопроект поможет предотвратить их в будущем.

В этой истории есть и светлый момент — сотрудники кафе проявили милосердие, укрыли людей, поддержали их. Это пример настоящей солидарности, которой нам так не хватает в таких ситуациях. На таких людях держится наше общество, — добавил Иванов.

Ранее стало известно, что супруги из Москвы Катерина и Дмитрий не смогли попасть в убежище отеля «Цитрус» во время атаки украинских дронов на «Сириус» в Сочи. По словам жителей столицы, персонал отказал им, аргументировав это тем, что пара не является клиентами отеля.

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