Москвичей не пустили в убежище во время атаки ВСУ на «Сириус»

Москвичей не пустили в убежище во время атаки ВСУ на «Сириус» Персонал отеля «Цитрус» отказал москвичам в убежище во время атаки на «Сириус»

Супруги из Москвы Катерина и Дмитрий не смогли попасть в убежище отеля «Цитрус» во время атаки украинских дронов на «Сириус» в Сочи, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам жителей столицы, персонал отказал им, аргументировав это тем, что пара не является клиентами отеля.

Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам «нет», заявив, что мы не являемся постояльцами отеля, — рассказала Катерина.

Ранее глава руководства федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил об активизации систем противовоздушной обороны в ночь на 24 июля. Он призвал граждан не подходить к окнам и при возможности укрыться.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Сочи демонстрируют продолжение нанесения ударов Киевом по российским гражданским объектам. По его словам, военнослужащие ВС России принимают все необходимые меры для усиления ПВО и минимизации рисков.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил удары по «Сириусу» желанием властей Украины посеять панику среди российских отдыхающих. Именно поэтому они бьют по южным регионам страны, считает он.