В Кремле отреагировали на атаку дронов в Сочи Песков: удары БПЛА в Сочи говорят о продолжении атак ВСУ на гражданские объекты

Новые удары беспилотными летательными аппаратами ВСУ по Сочи и Сириусу говорят о продолжении Киевом атак на гражданские объекты России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные принимают меры для усиления ПВО и снижения рисков, передает ТАСС.

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны, для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело, — сказал Песков.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что беспилотники ВСУ, которые атаковали Краснодарский край, смогли войти в слепую зону радаров, так как летели на предельно малой высоте. По его словам, они могли взлететь выше, уже находясь у побережья.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.